"Der Olaf wollte direkt den Notarzt rufen!" – Das große TITANIC-Interview mit dem neuen Gesundheitsminister Karl Lauterbach

Karl Lauterbach packt ausnahmsweise aus: übers Salzessen, seine politischen Ziele, Corona und übers Salzessen.

TITANIC: Guten Tag, Herr Lauterbach! Nun haben Sie es endlich geschafft. Aber sagen Sie mal: Waren Sie nicht überrascht, dass Sie nun doch noch zum Zug gekommen sind?

Lauterbach: Nein, eigentlich nicht, ich habe ja einen schnellen Dienstwagen und inzwischen sogar Bodyguards, die räumen für mich den Weg zum Bahnsteig frei. Meistens jedoch nehmen die Menschen Reißaus, werfen sich gar vor einen einfahrenden Zug, wenn Sie mich mit Blaulicht auf der Rübe heraneilen sehen. Ich bin jedenfalls immer pünktlich, pünktlich wie die Feuerwehr, haha!

TITANIC: Wobei wir dazu aber auch schon etwas ganz anderes aus Kreisen der Bundestagsfraktion der SPD gehört haben. Es hieß, Sie wären im Winter oft zu spät zur Fraktionssitzung erschienen, weil Sie sich geweigert haben sollen, auf mit Salz gestreuten Wegen ins Regierungsviertel zu fahren. Isolieren Sie sich damit nicht unnötig von Ihren Parteifreunden, falls dieser Begriff überhaupt auf Ihre Situation passt? Sie gehen ja schon vielen, nicht nur Impfgegnern, durch Ihre ölige Omnipräsenz in den Medien auf den Sack, oder?

Lauterbach: Nein, das glaube ich nicht. Außerdem esse ich ja schon seit dreißig Jahren salzlos. Manche sagen vielleicht: "Der Typ hat doch einen an der Waffel". Da kann ich nur sagen: Ja, klar, da ist ja auch nur Puderzucker drauf, oder heiße Kirschen!

TITANIC: Apropos heiße Kirschen, Quatsch!, Eisen: Wie wollen Sie die vierte Welle brechen?

Lauterbach: Meine erste Amtshandlung wird die Einführung eines Salzverbots im Straßenverkehr sein. So werden wir im Winter die Kontakte bundesweit schnell und umfänglich abbremsen.

TITANIC: Mit Verlaub, Herr Lauberbach, Entschuldigung, Lauterbach!, klingt das nicht reichlich beknackt? Wo sollen denn die ganzen Unfallopfer behandelt werden, wo die Kliniken doch jetzt schon voll sind?

Lauterbach: Gut, vielleicht ist der Plan noch nicht ganz ausgereift, selbst ich kann mich ja mal irren! Er schoss mir kürzlich durch den Kopf, als ich mich, wie jeden Tag, mit einer guten Flasche Rotwein in meiner Singlewohnung habe volllaufen lassen wie eine Poliklinik im Erzgebirge. Aber die Autoinsassen, ob geimpft, genesen oder getötet, sind dann immerhin durch die Fahrgastzellen vor weiteren Ansteckungen wirksam geschützt, nicht wahr? Das müssen Sie doch zugeben, oder?

TITANIC: Wir müssen gar nichts, Herr Klabauterbach, gestehen aber gerne ein, dass wir schon etwas erleichtert sind, dass wir Sie künftig nicht mehr 24/7 bei Markus Lanz die Polster durchscheuern sehen werden, auch wenn uns Ihre sedierende Leierstimme schon so manchen Euro für teure Schlaf-Präparate in der Apotheke gespart hat …

Lauterbach: Sie werden lachen: Ich habe dem Olaf vorgeschlagen, das komplette Team der Sendung mit in mein Ministerium zu übernehmen! Noch besser hätte es mir aber gefallen, gleich den Lanz als Kanzler aufzustellen. Kanzler, Lanzler, klingt das nicht toll, einfach lustig! Der Olaf wollte direkt den Notarzt rufen, als ich diesen Gedanken geäußert habe.

TITANIC: Irre komisch, Herr Lautlachbach, wir biegen uns schon vor Lachen wie eine Inzidenzkurve zum Sommerbeginn! An Ihnen ist echt ein TV-Comedy-Star verloren gegangen! Aber Spaß beiseite: Viele denken ja hinter vorgehaltener Armbeuge: Das mit dem Gesundheitsministerium, das hätte sich der Lautsprecherbach aber auch sparen können, jetzt heißt es eh nur noch Schadensbegrenzung, was in Ihrem Fall nur eine Redensart ist, oder haben Sie noch so eine geniale Idee, wie die mit dem eingestellten Winterdienst auf den Straßen?

Lauterbach: Wir müssen noch mehr Druck auf Ungeimpfte machen. Die sind mit Ihren verqueren Ansichten ja beinahe so stark in den Medien vertreten wie ich! Wir müssen da ganz andere Saiten aufziehen. In Australien wurden jetzt Internierungslager für Impfunwillige eingerichtet. Ich denke da an die Rheinwiesen ... Unter freiem Himmel ist die Ansteckungsgefahr ja auch geringer.

TITANIC: Na, da wird sicher ungesalzene Kost gereicht, gell?

Lauterbach: Natürlich, wir müssen ihnen das Leben so fade wie möglich machen. So kann auch keiner von denen mehr vor meiner Wohnung herumlungern. Wenn die das wenigstens angemeldet hätten, dann wären vielleicht noch tolle Bilder von mir geschossen worden!

TITANIC: Na, dann viel Glück damit in Zukunft, Herr Lauterbach, und Hals- und Beinbruch!





Burkhard Niehues