Die Skinny Jeans – Ein Abgesang

Über ein Jahrzehnt war sie von den Beinen nicht wegzudenken – die Skinny Jeans. Die "sehr enge Hose aus Denimstoff" (Duden) stand vielleicht auch für das beklemmende und einengende Lebensgefühl einer ganzen Generation. Vielleicht aber auch nicht. So oder so – nun ist sie verschwunden. Welches Kultbeinkleid tritt an ihre Stelle? Warum ist sie gegangen? Und wird sie vermisst? TITANIC hat O-Töne zum Verschwinden der Skinny Jeans gesammelt.

Ach ja, die Skinny Jeans! Die ganzen Zehner Jahre klebte sie fest am Teenie-Hintern. Da konnte man gar nichts machen, man musste immer drauf schauen. Oft war sie zu kurz und man konnte die Knöchel von den jungen Feierbiestern sehen. Angeblich war das aber Absicht. Häufig hatte sie aber auch eine normale Länge (was einem komisch vorkommt, weil sie ja keine normale Breite hatte, sondern sehr eng waren) oder man sah gar nicht, wie lang sie genau waren, verschwand ihr unteres Ende doch in einem Paar, wie heißen die nochmal … Ugg-Boots! Ugg-Boots sind 2019 zu einem Verbrechen gegen die Menschlichkeit erklärt worden. Hätte man zumindest machen sollen. Aber das trauen sich die da oben ja wieder nicht.

Eckbert, 70, Rentner und scharfsinniger Beobachter des Alltags

Was wird die Skinny Jeans ersetzen? Das ist eine gute Frage, nach deren Antwort wir Tag und Nacht in unseren Laboren forschen. Unsere vorläufigen Ergebnisse: Einige junge Menschen tragen nun Schlaghosen, auch Latzhosen werden immer häufiger gesehen. Die Gründe sind noch unklar, wir vermuten aber, dass es bedeutet, dass viele mit einer Umschulung zur Handwerkerin und/oder zum 70er-Jahre-Popstar liebäugeln. Und das ist ja eine sehr gute Nachricht, wenn man sich mal den deutschlandweiten Mangel an Azubis anschaut.

Michaela, 35, Modeexpertin (keine geschützte Bezeichnung, wie wir gerade gelernt haben)

Nichts spiegelte die Bedürfnisse der Generation G8-Abitur so gut wider wie die Skinny Jeans. Doch nun ist sie von den Schulhöfen und aus den Fußgängerzonen verschwunden. Wohin hat es sie verschlagen? Eine Spurensuche.

Theodor-Otto, 43, Feuilletonist der "Süddeutschen Zeitung", teilt den Rest seiner Gedanken lieber hinter der Paywall

Viele Leute (Frauen) können es sich eigentlich nicht leisten, Skinny Jeans zu tragen, weil sie dafür ein bisschen zu füllig sind. Oder zu dünn, das ist ja eigentlich genau so schlimm. Aber wenn man ihnen das freundlich hinterhergerufen, im Internet geschrieben oder auf einen Zettel gekritzelt und in ihren Briefkasten geworfen hat, haben da viele nicht konstruktiv drauf reagiert. Ich wurde schon als "Volldepp" bezeichnet (und noch Schlimmeres!), geblockt und schief angeguckt. Seit einer besonders heftigen Auseinandersetzung fehlen mir beide Schneidezähne. Zum Glück sind diese Zeiten vorbei! Also die der Skinny Jeans, meine Schneidezähne wachsen nicht mehr nach, hat der Arzt gesagt.

Max, 25, Student der Psychologie

Wie alles, was junge Frauen mögen, waren Skinny Jeans immer auch ein bisschen doof.

Michaela, 35, hauptberuflich Leiterin eines Marktforschungsinstituts

Laura Brinkmann