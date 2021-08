Wasserschwein gehabt – Jetzt kommen die Capybaras!

Capybaras hausen in den unterschiedlichsten Lebensräumen, zum Beispiel im Wasser oder halb im Wasser oder an Land (nah am Wasser). Falls sie an Land leben, graben sie sich dort kleine Löcher, damit diese sich mit Regen füllen können. In diesen Pfützen wohnen sie dann. Capybaras sind Rudeltiere, dabei achten sie jedoch strengstens darauf, dass die jeweilige Gruppe eine durch zwei teilbare Anzahl an Mitgliedern hat. So ist im Notfall (Wassermelonenknappheit, nicht genug Sitzplätze nebeneinander bei der "Aquaman"-Vorführung) eine einfache und unkomplizierte Aufteilung möglich. Gruppen, in denen eine ungerade Zahl an Tieren lebt, ertränken sich kollektiv, da Capybaras zwar schlau genug sind, um zu zählen, aber nicht ausreichend, um zu begreifen, dass das Töten eines Mitglieds der Gruppe ausreichen würde. Da sie auch nichts von der Möglichkeit verstehen, Gruppen so aufzuteilen, dass sie durch vier teilbar sind, bringen sich häufig alle Mitglieder der aufgeteilten Gruppen um, wenn die Zahl zufällig ungerade ist.