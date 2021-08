Generation Girlboss – Allein mit dem Patriarchat gegen das Patriarchat

Sie hätten gern Geld, Macht und Ruhm? Aber zwei Hindernisse stehen Ihnen im Weg – Ihre X-Chromosomen? Machen Sie sich keine Sorgen (davon bekommt man Falten): Wenn Sie die Schritte in unserem Guide befolgen, kann auch aus Ihnen – ja, Sie! – ein erfolgreiches, starkes Powergirl werden:

Werte

Als Girlboss sollten Sie aufpassen, nicht aus Versehen Zeit mit erfolglosen oder armen Frauen zu verbringen. Aber mit anderen erfolgreichen Frauen eigentlich auch nicht. Erfolg hat eben seinen Preis (Einsamkeit). Dennoch verstehen sich Girlbosse als eine Gemeinschaft von starken, reichen und ehrgeizigen Frauen, die den Erfolg in einer Männerwelt neu leben. Nämlich überhaupt. Dabei ist das starke Girl von heute laut und kompromisslos, gliedert sich aber auch ein, um im Business gut anzukommen. Denn wir stehen unverblümt zu unseren Überzeugungen und Werten, erfolgreiche Mädchen und Frauen dabei zu unterstützen, noch erfolgreicher zu werden.

Mode

Ihr Style ist Ihre Chance, in der Männerwelt ernst genommen zu werden. Oder gefürchtet! Tragen Sie Camouflage, damit die Kollegen Sie nicht sehen und Sie ihnen aus dem Nichts Nierentritte verpassen können! Bonustipp: Tragen Sie dazu nudefarbenen Lippenstift, damit niemand weiß, wer gerade gesprochen und Gerüchte über die Kollegen in die Welt gesetzt hat (“Habt ihr schon gehört, dass Marie 30 Sekunden früher gegangen ist, weil ihre Tochter einen Unfall hatte?”). Die Alternative zur Tarnmode ist der offene Fashionangriff: Fahren Sie Ihre Krallen aus, egal ob pink, schwarz oder beige (really?). Lange Nägel sind ein Symbol Ihrer Macht (und eine gute Waffe, immer pragmatisch denken). Gleichzeitig schaffen sie Distanz zwischen Ihnen und den Menschen, die für Sie arbeiten, und sind gute Werkzeuge zum Durchbrechen der gläsernen Decke.

Arbeit

Zentral für jeden Girlboss ist ihre Arbeit. Geben Sie sich mit nichts zufrieden, was Sie unter Ihrem Wert verkauft (mindestens die Hälfte von dem, was Ihre männlichen Kollegen verdienen). Greifen Sie nach den (Mercedes-)Sternen: Manager, CEO oder Präsidentin vom Schrebergartenverein, Ihnen sind keine Grenzen gesetzt (es sei denn, Sie sind nicht Teil des Schengenraums). Lassen Sie Ihre Träume nicht nur Träume bleiben (außer Ihre Alpträume). Die Chefetage ist Ihr Reich (wenn auch nicht mehr lange, wenn Ihr Kaffee weiter so grauenhaft schmeckt). Sehen Sie Konkurrenz nicht als Bedrohung, sondern als Chance (für Ihren Arbeitgeber).

Auftreten

Mit Ihrem Auftreten setzen Sie ein Statement (aber Vorsicht: Statementketten sind sehr Zehnerjahre)! Zeigen Sie anderen, wer der Boss ist: Nehmen Sie Platz ein (außer körperlich)! Schaffen Sie sich eine Sekretärin an, die Sie in aller Öffentlichkeit demütigen können. Falls Sie sich keine leisten können, verpflichten Sie Ihre Mutter und machen Sie sich vor den Kollegen über sie lustig. Merke: Macht zeigt sich am besten, wo es ein Gefälle gibt. Dies bringt uns direkt zu:

Einfügen in männliche Strukturen

It’s a man’s world: Das wusste schon diese eine Person, die dieses eine Lied gesungen hat (als erfolgreicher Girlboss haben Sie keine Zeit, solche Kleinigkeiten zu googeln). Das heißt für Sie: sich anpassen, sich einfügen und ein weiteres Synonym für Assimilation. Seien Sie dabei kreativ und versuchen Sie, Ihre Kollegen zu überflügeln. Seien Sie immer top informiert über Sportergebnisse (Ausnahme: Eiskunstlauf und Frauenfußball). Denken Sie sich besonders fantasievolle Streiche aus, um die Praktikantinnen zu triezen (beim Händeschütteln tasern, Reißzwecken auf den Stuhl legen, ein ganzes Unternehmen samt ausgeschriebenen Praktikumsstellen und Bewerbungsverfahren faken). Markieren Sie Dominanz unter den Kollegen (Hosen runterziehen, Unterhosen hochziehen, nochmal Nierentritte, die helfen immer). Versprühen Sie einfach so viel Testosteron, wie Sie können!

Bedenken Sie immer: Erfolg haben ist schwer als Frau! Aber irgendjemand muss es ja machen, also warum nicht Sie?

Laura Brinkmann / Sulamith Tamborriello