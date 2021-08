"TikTok-Mordfälle würden wir nicht mal mit der Greifzange anfassen"

Ab und zu arbeiten sie aber auch mit jungen Kollegen zusammen, insbesondere dann, wenn klassische Delikte unter Einbeziehung neuer Technologien erweitert werden, z.B. wenn Kriminelle Bewegungsdaten stehlen und dann einen Bankautomaten genau in dem Moment per Fernzünder sprengen, wenn die Person dort Geld abheben will. "Zur falschen Zeit am falschen Ort", habe es früher in solchen Fällen oft geheißen. Heute hätten sowohl Täter als auch Ermittler viel mehr Möglichkeiten. Noch in den 1990er Jahren habe man sich oft mit Rufmord zufriedengeben müssen, heute könne jeder, der sich ein bisschen auskenne, einen Mord im Darknet beauftragen.

Zwar ist die Mordstatistik seit Jahren rückläufig, eine gewisse Verrohung der Gesellschaft wollen die beiden Senioren-Ermittler trotzdem festgestellt haben. Damals sei es bei den Morden noch um etwas gegangen: Geld, Blutrache, Zeugenbeseitigung, während heute vor allem junge Leute jeden zufällig gefilmten oder eigens dafür in Auftrag gegebenen Mord für ein paar Klicks bei TikTok ausschlachten würden. Zum Glück sei er in der komfortablen Situation, sich mit so etwas nicht beschäftigen zu müssen. Fälle wie diese würde er, so Jerich, "nicht mit der Greifzange anfassen".

Julia Mateus