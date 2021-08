Gesichter des herannahenden Todes

Meine Fresse! Menschen können am Antlitz ihres Gegenübers ablesen, ob jemand gesund oder krank ist. Zu diesem Schluss kommt eine in der Fachzeitschrift Proceedings of the Royal Society B veröffentlichte Studie des Karolinska-Instituts in Stockholm. TITANIC sprach mit Artin Arshamian, Studienautor und physiognomisch unauffälliger Leiter des internationalen Forscherteams.

TITANIC: Guten Tag, Herr Arsham-, oh, das tut mir leid!

Arshamian: Bitte?

TITANIC: Na, man kann es Ihnen doch förmlich an der Nasenspitze ansehen. Endstadium, oder?

Arshamian: Äh …

TITANIC: Hihi, nur Spaß! Aber genau darum geht es ja in Ihren Forschungsergebnissen, nicht wahr? Sie zeigen in Ihrer Publikation auf, dass wir über die Fähigkeit verfügen, kranke Mitmenschen zu erkennen. Mit Verlaub, aber das klingt jetzt nicht nach einer sooo sensationellen Neuentdeckung – Stichwort: Windpocken, Gelbsucht oder Volker Bouffier.

Arshamian: In your face! Das Überraschende ist nämlich, dass zivilisationsfernen Völkern, die aufgrund von Funklöchern oder der fehlenden Anbindung an den öffentlichen Nahverkehr westliche Gesichter kaum oder gar nicht kennen, dieses humandiagnostische Werkzeug ebenso zu eigen ist. Unsere Untersuchung bestätigt eindeutig, dass sowohl kleine Jäger-Sammler-Populationen aus dem malaysischen Regenwald als auch alteingesessene Bitterfelder oder Hoyerswerdaer mit großer Wahrscheinlichkeit kranke Westeuropäer identifizieren können.

TITANIC: Wie sind Sie und Ihr Team dabei vorgegangen?

Arshamian: Weniger verkopft als es bei dem Forschungsthema vielleicht den Anschein hat. Zunächst haben wir den Testteilnehmern entweder ein Placebo oder einige unschön anzuschauende E.-coli-Bakterien in den Allerwertesten injiziert.

TITANIC: Kurze Zwischenfrage: Sind medizinische Versuche am Menschen ethisch nicht immer etwas heikel?

Arshamian: Ach was! Jede künstlich herbeigeführte Immunreaktion des menschlichen Organismus' ist letztendlich auch ein kleiner Siech für die Wissenschaft. Außerdem hätten Sie diese Backpfeifengesichter von Probanden mal sehen sollen! Nachweislich über keines der 3 Gs verfügen, sich aber mittels T-Shirt-Druck selbst als "gesund" deklarieren. Die sind mir zur klinischen Durchseuchung im Labor ohnehin die Liebsten. Insofern: Moralische Bedenken? Nö!

TITANIC: Was passierte dann?

Arshamian: Zwei Stunden später wurden die Gesichter der infizierten und noch lebenden Studienteilnehmer fotografiert und die Aufnahmen einigen Schweden sowie Menschen aus fünf anderen Volksgruppen in aller Welt vorgelegt. Das Ergebnis wird Sie umhauen! Weiter nach dem Klick …

TITANIC: Herr Arshamian, ich kenne Ihre Studienergebnisse doch bereits! Außerdem sitze ich nicht anonym am Rechner, sondern mit Ihnen hier vis-à-vis in Ihrem Büro.

Arshamian (kleinlaut): Man kann es ja mal versuchen. Forschungsgelder sind schließlich knapp.

TITANIC: Warum haben Sie die Identifizierung der kranken Versuchspersonen nicht als Face-to-Face-Gegenüberstellung durchgeführt?

Arshamian: Aus dem Tierreich, wo das Phänomen bereits bekannt ist und der Arterhaltung dient, kamen mahnende Stimmen. Zum Beispiel das aggressive "Huhuhahahuhu" von Schimpansen, die angeschlagene Artgenossen angreifen, um sie aus der Gruppe zu vertreiben. Auch Karnickel kennen bei maladen ihresgleichen knurrend und fauchend kein Pardon. Und selbst Hansi, Charly, Peterle und Co. haben neulich unter ohrenbetäubendem Getschiepe den geschwächten Bubi in der Wellensittich-Voliere bei uns im Institutsfoyer im Schwarm weggehackt. Da wollten wir gemäß der Hobbes'schen Universalweisheit "Der Mensch ist dem Menschen ein Wolf" lieber nichts riskieren.

TITANIC: Machen wir zum Schluss doch die Probe aufs Exempel. Ich zeige Ihnen ein paar Abbildungen von Ihnen mit Sicherheit unbekannten deutschen Prominenten und Sie schätzen deren Gesundheitszustand ein. Hier ist das erste Bild: