Das Ende des Grauens

Ein Bild aus bald schon grauer Vorzeit: typischer deutscher Esszimmer-Fußbodenbelag

"Nachts sind schließlich alle Katzen grau, sorry, schwarz, wie es so schön heißt", erklärt Florence Gray, Farbkuratorin aus London. Doch der Krise könne auch etwas Positives abgewonnen werden: Die während der Pandemie verhängten Kontaktbeschränkungen hätten dazu geführt, dass die Leute wenigstens nicht im Übermaß mit der traurigen Tatsache konfrontiert wurden, dass der allgegenwärtige Ikea-Wohnschrott mittlerweile fast jegliche Autonomie bei der Gestaltung des eigenen Zuhauses abgetötet habe, seufzt sie. Doch ergeben sich auch ganz praktische Problem aus der Sache. Ergraute ältere Semester, die zu allem Überfluss auch noch graue Klamotten (neben dem unvermeidlichem, weil offensichtlich für diese Altersgruppe gesetzlich vorgeschriebenem Beige) bevorzugen, werden so von ihrer Partnerin, ihrem Partner, Kindern, Enkeln oder Graupapageien oft erst nach stundenlangem Suchen – wenn überhaupt – in der eigenen Behausung aufgespürt, etwa auf einer Sitzgelegenheit aus Stuhlbeton oder auch am Fenster, z.B. beim Betrachten der grauen Vorstadtstraße im Morgengrauen. Dass die Pandemie den schon fest zementiert geglaubten Trend zum Grau umzukehren vermochte , dürfte demnach mehr als nur graue Theorie sein. So mancher Hobbykoch achtet seuchenbedingt nun verstärkt auf gesunde Ernährung. Da brutzele nun ein Kessel Buntes auf dem Herd, gerne gewürzt mit grünem statt schwarzem Pfeffer, wo man sich früher nur eine fett mit Butter bestrichene Graubrotstulle reingehauen hat, meint ein Fernsehkoch mit grauem Zwirbelbart.

Dem Sog des Grau konnte sich kaum einer entziehen, es sei denn, er oder sie arbeitete im Bällebad des eingangs erwähnten Einrichtungshauses, im Gartenparadies, im Rotlichtviertel, oder war einfach nur ein farbloser Betonkopf, so Farbkuratorin Gray. Grau ist zwar zeitlos und irgendwie schick, aber nach den endlosen Lockdowns wünschen sich offensichtlich immer mehr Menschen ein kuscheligeres, plüschigeres, einfach gemütlicheres, gerne auch erdig bis schlammiges Interieur. Bei letzterer Variante hat sicherlich auch die Flutkatastrophe für Inspiration gesorgt. Da spielt ein gewisser Gruselfaktor mit hinein, vermuten Psychologen. "Seht her, wir sind zurückgekehrt in den Schoß von Mutter Boden Erde, aber es stinkt nicht und ist trocken!" Urlaubsrückkehrer aus dem Mittelmeerraum holen sich die Außenwelt der Urlaubsregionen jetzt mit in Glutrot oder Feuerorange gestrichenen Tapeten in die eigenen vier Wände zurück. "Na ja, an die graue Asche will ja auch keiner erinnert werden", erzählt ein Vertreter aus der Reisebranche voll schwarzem Humor. Doch die Geschmäcker sind verschieden. So bevorzugen Alkoholiker oftmals Farben wie Weinrot oder Eierlikör, haben den Grauburgunder schnell aufgesüffelt.