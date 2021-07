Was wird die neue EPa? Die Auswertung

Wie soll die neue "Einmannpackung" heißen, fragten wir und das Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen vor kurzem an dieser Stelle. Dass die Bundeswehr-Standardration weiterhin mit "EPa" abzukürzen sein soll, war die einzige Bedingung. Die freilich einige von Ihnen zu erfüllen nicht bereit waren – oder halt zu doof (was Sie für eine Karriere mindestens bis zum Oberleutnant prädestiniert). Schade, denn Schöpfungen wie Kanonenfutter, Mordsmahlzeit, Killer-Jause, BummBumm-Bento, Kalorienbombe, Appetitvernichtungspaket (AVP), Suppentellermin*e, AKKs 47 Köstlichkeiten und Vaterlandsschmaus gefielen uns schon ganz gut.

Als "EPa" durchgehen lassen konnten wir die EinmenschPackung, die gleich von mehreren vorgeschlagen wurde, u.a. von Burkhard O., und darum leider als "etwas zu naheliegend" (Daniel S., der auch die Einmalundniewieder Packung ins Spiel brachte) abgelehnt wurde. Überhaupt erschienen uns sämtliche Bildungen mit Ein- zu nah am Original, weswegen auch die Kandidaten Einhumanoidenpackung (Nico R.), EinzelPappsattPackung (Sebastian L.), Einlaufpackung (Stefan H.), EinmarschPackung (Daniel S., Benjamin K.), EintagesPAckung (noch mal Burkhard O.) und Einhornpackung (Tobi S.) auszumustern waren.

Auf die angeblich mindere Qualität der Essenspakete spielten unzählige Einsender an, die offenbar tatsächlich gedient haben: Christoph B. (ErnährungsPhysiologischer Abfall), Holger S., Fabian P. (Ekelpack), Falko H. (Etwas Plastik Abfall), Markus K. (Einweg-Proviant-Abfall) und Andi Z. (Ekelpampe aromatisiert). Sie alle werden standrechtlich von der Verlosung ausgeschlossen. Unflätige Bezeichnungen wie Ernährung für Proleten und Abschaum (Lukas G. A.) oder Essen Pro Arsch (Martin M.) wurden ebenso disqualifiziert wie verschwurbelte Konstruktionen à la Essen persönlich aufessen und Empowerment personal Auflauf (Felix R.). Das Ess-Ess-Pack (Gabriel C.) und die Ernährungspatrone (Constantin K.) weckten in uns Assoziationen zu einem allzu altmodischen Image, von dem die Bundeswehr 2.0 ja weg will.

Die Teilnehmerurkunde mit Eichenlaub erhält Klaus R. für sein so liebevolles wie kunstfertiges Rebranding der Umverpackung (siehe oben), das jedoch die eigentliche Aufgabenstellung außer Acht lässt: Wofür steht denn nun Ihr "EPa"?

Gewonnen hat deshalb – stillgestann'! – Sebastian H. mit seiner Frage Etwa Pasta? Denn genau das ist ausweislich Wikipedia in vier von fünf Typen der "Einmannpackung" enthalten (Ravioli in Champignonsauce, Spiralnudeln in Hackfleischsauce, Tortellini mit Schweinefleischfüllung in Tomatensauce). Der Aufdruck "Etwa Pasta?" sorgt für Spannung und Vorfreude auf dem Schlachtfeld und blendet brisante Genderfragen einfach aus – zum Beispiel die, warum bei diesem Wettbewerb ausschließlich Männer teilgenommen haben, uff. Glückwunsch, Herr H., ein Preis geht per Feldpost an Sie!

Torsten Gaitzsch