Meine Existenz ist bedroht!

Ein Zwischenruf von Mark-Stefan Tietze

Heute geht es hier mal wieder um alles. Nämlich um die Existenz, aber gerne auch "die nackte" (also irgendwie geile) "Existenz" an sich. Im Augenblick, in den aktuellen Nachwehen der derzeitigen Starkregen- und Hochwasservorfälle, doch erst recht in Folge der auslaufenden und willkürlich wiedereingesetzten Lockdown-Regelungen zur Eindämmung der (wiederanziehenden) Pandemie, steht viel "Existenz auf dem Spiel". Wenn nicht gar durch die heiklen Corona-Notverordnungen und -gesetze insbesondere zur Strangulierung der Gastronomie bereits zuhauf "Existenzen bedroht, zerstört und vernichtet wurden".

Es geht also, landauf, landab, um des Menschen "Existenz". Die vielbeklagte "Existenzvernichtung" (und damit meinen wir ausdrücklich nicht die Hunderten von Unglücklichen, die tatsächlich ihr Leben verloren haben oder ihre physische Unversehrtheit eingebüßt) sieht hierzulande meist so aus, dass Menschen fassungslos auf ihre verwüsteten Häuser blicken und stöhnend auf ihren Restaurantterrassen in Flussnähe aufräumen. Man merkt dann schnell: Der Mensch wird hier als Eigenheimbesitzer und selbständiger Gastronom gedacht.