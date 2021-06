Artikel

Männer in kurzen Hosen – Soziale Ächtung und Hauttransplantation Sie gehören zum Sommer wie Wespen, Sonnenbrand oder mit den Beinen am Plastikstuhl kleben bleiben: Männer in kurzen Hosen. Das finden zumindest die einen. Die anderen sagen, dass Männer in Shorts verboten gehören. Zwei sehr vernünftige Meinungen, die beide genau den gleichen Diskursraum beanspruchen dürfen. Deswegen als Kompromiss der exklusive TITANIC-Ratgeber: Männer, so bekleidet ihr eure Beine im Sommer richtig!

Wenn im Sommer die Temperaturen so hoch werden, dass das Thermometer Burn-out bekommt, haben wir alle das gleiche Bedürfnis: uns in die dunkelste Ecke zurückziehen und uns dort totstellen, bis die Nachbarn wegen des Gestanks die Polizei rufen. Weil das kapitalistische Schweinesystem leider immer noch nicht gestürzt ist, müssen manche Menschen leider doch zur Arbeit gehen – auch, wenn es wärmer als 20 Grad ist. Ist es so weit, ist die Auswahl für die berufstätige Frau groß: Rock oder Kleid, Top oder T-Shirt, auf dem Rad oder zu Fuß blöd angemacht werden. Der Sommer ist für viele Frauen die Zeit, zu der sie die meisten Entscheidungen während ihrer ganzen Karriere treffen dürfen. Männer hingegen haben häufig nur die Auswahl zwischen Anzughose und wegen unförmiger Schweißflecken zum Thema für das ganze Großraumbüro zu werden oder kurzer Hose und sozialer Ächtung. Da fällt die Entscheidung nicht schwer. Bis es auf einmal 30 Grad hat. Was ist dann zu beachten?

1. Vorbereitung des Körpers Körperhaare sind ein heikles Thema – bei Frauen. Sie können aber machen, was Sie wollen, ist das nicht schön? Da jedoch eine dichte Körperbehaarung als männlich gilt (Quelle: jeder James Bond vor 1990), können Sie nachhelfen. Kaufen oder borgen Sie sich einen Kajal und imitieren Sie so einen dichten Haarteppich auf Ihren Beinen ohne die Hitzewallungen, die dieser für gewöhnlich bringt. Verläuft dieser im Laufe des Tages, ist das kein Problem – schon haben Sie einen leichten Selbstbräunereffekt, der ganz natürlich entsteht.

2. Wahl des Kleidungsstücks Haben Sie Ihre Beine angemessen präpariert, geht es an die Auswahl des Beinkleides: Bis zum Knie oder bis zur Mitte des Oberschenkels? Bunt oder unifarben? Dolce oder Gabbana? Ach nee, Sie sind ein Mann, Sie müssen leider diese komischen knielangen khakifarbenen karierten Shorts tragen. So will es das Gesetz. Sorry, wir haben die Regeln nicht gemacht …

3. Der Weg zur Arbeit Vorsicht beim Lösen der Oberschenkel von den U-Bahnsitzen, wenn Sie es bevorzugen, keine Hauttransplantation zu benötigen. Und die Hose am besten nicht irgendwo liegenlassen, man weiß nie, wann man sie mal braucht.

4. Auf der Arbeit Falls Sie im Kundenkontakt arbeiten, kann es passieren, dass Ihre Aufmachung als „unseriös“ empfunden wird, als "nicht professionell" oder als "Hey, das ist ein Überfall! Stehen Sie langsam mit erhobenen Händen auf, mir ist egal, ob sich dabei Ihre Schenkel eklig vom Stuhl lösen!" So oder so: Machen Sie sich bewusst, dass auch Männer das Recht auf Sommerkleidung haben. Falls das nicht hilft, betätigen Sie den Alarmknopf, und kompensieren Sie, indem Sie die Figur Ihrer Kolleginnen kritisieren (Na, du brauchst bestimmt besonders viel Sonnencreme, oder? Weil du so viel Volumen hast). Falls Sie subtiler vorgehen möchten, können Sie ihnen auch erzählen, dass sie sich Ihretwegen keinen Stress machen müssen, weil Sie eh ungeschminkte und ungestylte Frauen am schönsten finden. Frauenherzen werden schmelzen, und zwar nicht nur wegen der Hitze. Und wann kommt endlich diese Polizei?

Wenn Sie Glück haben, schickt Ihr Chef Sie aber auch einfach empört wieder nach Hause, dann haben Sie früher Feierabend. Mit etwas Glück für immer, juchhu!