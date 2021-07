Manuel Neuer

Manu ist der Beste von der ganzen Welt, das weiß jedes ungewaschene Kind zwischen Flensburg und Vatikanstadt-Süd. Wer was gegen den Manu sagt, kann sich bei Kanzlerin Merkel einen Satz rote Ohren abholen. Dann noch Gelb, Grün und Blau, und der Regenbogen ist komplett, nicht nur auf Manus Binde. Note 6 minus

Florian Neuhaus & Jogi Löw

Wer jetzt nicht auf Neuhaus baut, baut auf keinen mehr. Wer jetzt allein am Spielfeldrand steht, wird dort lange (90 Minuten plus X) bleiben, wird wachsam sein, sich ständig Notizen machen, wird in der Coachingzone hin und her unruhig wandern, wird lesen, was die Blätter (hernach) schreiben. Note 6 minus

Kevin Trapp

Sitzt brav 90 Minuten auf der Bank, ohne sich je zu beklagen, ohne jemals ein Wort der Enttäuschung, des Kummers, des tiefen Grams, der Verbitterung zu verlieren. Genau dafür wurde der Kevin nominiert. Note 6 minus

Bernd Leno

Sitzt brav 90 Minuten auf der Bank, ohne sich je zu beklagen, ohne jemals ein Wort der Enttäuschung, des Kummers, des tiefen Grams, der Verbitterung zu verlieren. Genau dafür wurde der Bernd nominiert. Note 6 minus

Dr. Felix Brych

Dr. Brych hat in Kartographie promoviert, seine Dissertation "Schutzhand oder Vergrößerung der Körperfläche?" gilt als Standard-Werk, das insbesondere im Strafraumrecht eine breite Rezeption erfährt. Dr. Brychs theoretische Expertise entspricht nicht ganz seiner praktischen, weil er buchstäblich blind ist; aber der Doktortitel verleiht ihm natürliche Autorität, und den Rest erledigen seine kompetenten Assistenten, beide nach Plagiatsvorwürfen (von Dr. Brych) depromoviert. Note 6 minus

Mats Hummels

Macht seine Langsamkeit mit seiner Ungeschicklichkeit wett. Kann aber gut grätschen. Kann auch gut mit Gretchen (Wilson, US-Sängerin). Note 6 minus

Christian Günter

Über ihn ist wenig bekannt. Wer im Internet recherchiert, erfährt, dass Günter in Freiburg wohnt und damit ein Nachbar des Bundestrainers ist. Da hat der Jogi sicher oft mal über die Hecke gelugt und "den Chris" bei Kabinettstückchen beobachtet, im Kick mit Chris' Kids (3 und 5 Jahre alt). So was reicht heutzutage schon für eine Nominierung. Aber Günter spielt eh nicht, sondern soll Löws unverständliches badisches Gebrabbel in verständliches badisches Gebrabbel übersetzen. Womöglich die schwerste Aufgabe im Kader. Note 6 minus

Antonio Rüdiger

Trägt seine Maske auch auf dem Platz, Karl Lauterbach gefällt das. Weniger, dass sie weder FFP2-zertifiziert ist noch den Mund bedeckt. Ist zum Glück immun gegen Kritik. Note 6 minus

Christoph Metzelder

In die Jahre gekommen und mittlerweile kinderleicht zu umspielen: Pfui! Note 6 minus

Timo Werner

Fast so schnell wie Usain Bolt, aber fußballerisch nicht ganz so gut wie der am Ball arg limitierte Ausnahmesprinter. Werner weiß, wo das Tor steht und schießt immer knapp daneben. Immerhin nicht weit daneben. Note 6 minus

Lukas Klostermann

Geistlichen Beistand brauchte der tiefreligiöse Jogi Löw bei diesem Turnier so dringend wie nie zuvor, ist es doch seine letzte Reise als Bundestrainer gewesen, vielleicht auch als Mensch. Ein Klostermann konnte diesen Beistand leisten – was er nicht kann, ist Fußball spielen, aber das ist ja egal. Note 6 minus

Niklas Süle

Sieht aus wie ein tumber Stiernacken, ist aber ein total sensibler, nachdenklicher tumber Stiernacken. Im Bankdrücken machte dem Bizepswunder keiner was vor, auch bei dieser EM nicht. Note 6 minus

Emre Can

Auf Druck von Bild nominiert, die sich die Schlagzeile "Yes, we CAN" früh patentieren ließ und auf ein entscheidendes Tor des Aggressive Leaders spekulierte. Doch konnte Can, konnten wir diesmal nicht. Note 6 minus

Robin Gosens

Geiler, überragender Junge, ein absolutes Mentalitätsmonster, absolut fokussiert, absolut hellwach, hat Eier. Richtig geil, so einen geilen, überragenden Jungen in der Mannschaft zu haben, geilgeilgeilgeilgeilgeilgeilgeilgeilgeilgeilgeilgeilgeilgeilgeilgeilgeilgeilgeilgeil. Note 6 minus

Thomas Müller

Das 1:1 muss der Thomas machen, da gibt es keine 2 Meinungen. Note 6 minus Jamal Musiala

Das achtjährige Supertalent ist mit seiner unbekümmerten Art enorm wichtig für die Die Mannschaft. Müsste eigentlich während der Abendspiele bereits im Bett sein, aber der DFB hatte sich bei Mama Musiala erfolgreich um eine Ausnahmegenehmigung bemüht. Beim nächsten Turnier ist er schon zehn und wird "eine enorme Entwicklung" durchlaufen haben. Note 6 minus

Matthias Ginter

"Der Matze" ist von der Nominierung zuerst überrascht gewesen, aber "dann relativ schnell umgeswitched in den Modus der Vorfreude logischerweise": Wohl dem, der so schnell umswitchen, mithin umschalten kann. Ist jetzt im Modus der Leere logischerweise. Note 6 minus

Alexander Bommes

Der Opdenhövel-Klon nervt mit seiner penetrant ausgestellten Verschmitzheit und soll bitte zeitnah von der Bildfläche verschwinden. Note 6 minus

Kai Havertz

Entspannt am liebsten bei seinen Eseln (den Tieren, nicht den Kameraden), spielt Klavier und verkleidet sich gern als Harry Potter. Schüchtern neben und elegant auf dem Platz. Ich mag ihn voll gerne! Natürlich trotzdem: Note 6 minus

Joshua Kimmich

Der Jo wollte der Mannschaft mit seiner Qualität weiterhelfen, das ist die vorgeschriebene Diktion. Hilfe! Note 6 minus

Serge Gnabry: Note 6 minus

Leon Goretzka: Note 6 minus

Leroy Sané: Note 6 minus

Ilkay Gündogan: Note 6 minus

Kevin Volland: Note 6 minus

Robin Koch: Note 6 minus

Marcel Halstenberg: Note 6 minus

Jonas Hofmann: Note 6 minus

Oliver Bierhoff: Note 6 minus

Goleo: Note 6 minus

Peter Maffay: Note 6 minus

Der Busfahrer: Note 6 minus

Co-Trainer Hansi Flick: Note 6 minus

David Schuh