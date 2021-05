Torsten Gaitzsch, 39, hat durch die Pandemie die Hoffnung nicht verloren – sondern schon viel früher. Für ihn sind Menschen, die erste Klasse reisen, keine Menschen zweiter Klasse. Hä?

Ich hätte nicht gedacht, dass ich einmal Diether Dehm in Schutz nehmen würde. Ich weiß ja nichts über den Mann! Aber ihn angreifen, weil er nach Russland gereist ist, um sich dort gegen Covid-19 impfen zu lassen? No way, José, in dieses vulgärideologische Bällebad springe ich nicht! Wäre Dr. Dehm hierzulande denn priorisiert gewesen? Nun gut, er ist über 70 und Mitglied des Bundestages. Aber hat er sich den Flug etwa aus der Staatskasse finanzieren lassen? Wie? Hat er? Gute Güte, Diether.

Also noch mal von vorn. Neid und Missgunst helfen niemandem weiter. "Impftourismus", wie das schon klingt! Dabei ist das Reisen zu anderen medizinischen Zwecken längst etabliert. Für Zahnersatz fährt man nach Polen, zur Massage nach Thailand, für Voodoowünsche aller Art nach Haiti und zum friedlichen Einschlafen in die Schweiz. Und da habe ich noch nicht einmal erwähnt, was "wir" noch so alles "mitnehmen", wenn wir in den "Urlaub" fahren. Mache ich aber jetzt: Nach Luxemburg etwa fährt man traditionell zum Tanken, viele Deutsche cruisen vorher noch hundert Mal um Trier herum, bis der Tank restlos leer ist und sich der Besuch beim Nachbarn auch wirklich lohnt. In Dänemark holt man sich auf sogenannten Butterfahrten Butter, in der Tschechei Kippen, Crystal Meth oder gezuckerte Kondensmilch und in Südostasien die in hiesigen Obstläden sträflich abwesende Stinkfrucht (Durian durian). Und wer heuer nicht nach Amerika jettet, um sich ein paar der nach 17 Jahren Winterschlaf ein Comeback feiernden Zikaden als Haustiere bzw. proteinreiche Snacks zu sichern, werfe den ersten Stein!

Der Zwergstaat San Marino machte kürzlich von sich reden, als er Ausländern anbot, sich mit Sputnik V boosten zu lassen. Das ist für mich gelebtes Europa. Aber warum in die Nähe schweifen, wenn das Gute liegt so fern? Gehen wir noch einen Schritt weiter und machen wir den Globus zu einem interkulturellen Impfzentrum! Open borders, rolled-up sleeves! Jetzt, da Kurzstreckenflüge in der Kritik stehen und bald unerschwinglich werden, lasset uns die Langstrecken zum Glühen bringen! Warum nicht von Italien nach El Salvador fliegen, sich dort den ersten Schuss mit Pfizer setzen lassen und den zweiten mit einem lokalen Microvaccine in Tadschikistan? Warum nicht Impf- und Reisepass zusammenlegen? Freizügigkeit, aber zügig! Keine Regierung der Welt sollte dieser Idee Hürden in den Weg legen, schließlich wollen wir Herdenimmunität erreichen und nicht Hürdenimmunität. Hä?