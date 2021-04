Die Hochkultur im Untergrund

Nach Untergrund-Restaurants, Untergrund-Partys, Untergrund-Friseuren jetzt auch noch ein Untergrund der hohen Künste? Ja, wenn wir's euch doch sagen! Von der illegalen Pandemie-Oper im Wald bis zur geheimen Corona-Galerie in der Kanalisation: TITANIC deckt auf …



Wo Wagner im wilden Walde wummert

"Ohne diese Klangerlebnisse spüren wir einen ständigen Phantomschmerz der Oper!" Willibald Wutzner und Brunhild Berst lieben Richard Wagner. Nie haben sie den Besuch einer seiner Opern bayreuth. Um das vermisste Live-Feeling zurückzuholen, planen sie nun ein verbotenes Konzerthaus – gut versteckt in einem Waldstück in Oberfranken. Aufgeführt wird dort "Der Ring des fliegenden Walkürenhäusers von Nürnberg und Isolde", ein 197-stündiges Cross-over sämtlicher Wagneropern. "Da braucht man schon Sitzfleisch", gesteht Berst, "aber gerade in der Pandemie bingt man ja die ganze Zeit alles. Warum dann nicht auch Wagner?" Wer glaubt, ein verborgenes Opernhaus zu errichten, sei eine logistische Meistersingerleistung, der irrt. "In Wahrheit braucht man nicht viel. Das hier zum Beispiel ist unsre ganze Soundanlage!" Stolz klopft Wutzner auf den Brustkorb des zwei Meter großen Heldentenors Sergej Breitinger, der gerade ein Glas "Hohes C" trinkt. "Dagegen ist jeder geheime Rave lautstärkenmäßig ein Kindergeburtstag. Wobei man zugeben muss, dass Kindergeburtstage entsetzlich laut sind. Mein Gott, wie die Bälger kreischen können!" Ansprechen möchte die Wald-Oper ein möglichst breites Publikum aus wohlhabenden Großbürgern. Das Preissegment der Eintrittskarten ist dementsprechend groß. Es reicht von der sehr teuren Baumkronen-Loge bis zum immer noch echt teuren Stehplatz hinter einem Birkenstamm. Der Vorverkauf läuft jedenfalls prächtig. "Wir ziehen vor allem pensionierte Akademiker mit starken Rechtstendenzen an. Wer hätte das gedacht bei Wagner?"

Veranstaltungsort: dort im tiefen Tann

Ticketpreis: von 30 Karat Rheingold aufwärts

Einlass: bei Götterdämmerung

Auktionen in den Kanalisationen

"Städtischer Abwasserkanal b32/VI, zweites Rohr von rechts, gegenüber der Klärschlammgrube Ost": So lautet die derzeit wohl angesagteste Adresse am Berliner Kunstmarkt. Galeristin Hannelore Gatsch hat hier einen Verkaufsraum mit dem ironischen Namen "Höhlenmalerei – Kunst mit Tiefgang" aufgebaut. Eröffnet wird kommenden Samstag. "Corona hat alles auf den Kopf gestellt – außer die Besitzverhältnisse", weiß Gatsch. "Den Vermögenden ist es heute umso wichtiger, sich als Wertanlage den einen oder anderen Picasso in die Matratze einzunähen." Die Anonymität der Online-Auktionen könne jedoch das echte Kauferlebnis nicht ersetzen. "Da sieht man ja nicht mal die leidenden Gesichter der Leute, die man überboten hat!" Der Aufbau einer ordnungswidrigen, aber erstklassigen Kanalisationskunsthandlung machte immer wieder Schwierigkeiten. Vor allem die Vorbereitungen zum großen Opening seien herausfordernd: "Schleust ihr mal Hunderte Lachsbrötchen und Rotweinkisten durch das Kanalisationsnetz! Und diese hohe Luftfeuchtigkeit … Ein Grauen für die Kaviar-Toppings auf den Trüffelpasteten!" Schadet dieses Raumklima nicht auch den Bildern? "Ja, genau: Weil es beim Kunsthandel um die Bilder geht", lacht Gatsch.

Veranstaltungsort: Städtischer Abwasserkanal b32/VI, zweites Rohr von … Ach, das hatten wir ja bereits

Einlass: sobald sich im Klärbecken der Faulschlamm abgesetzt hat





Lyrikabend im Kleingartenverein "Blumenbande Groß-Klotz"

Jan Ernesto von Hafenpracht ist nur sein Künstlername. Bürgerlich heißt der junge Nachwuchslyriker Ernst Eugen von Hohenpreis. "Lesungen sind mir unglaublich wichtig. Da erwacht meine Poesie erst zum Leben", deklamiert von Hafenpracht Aerosole um sich werfend und gesteht gleichzeitig: "Auch wenn ich zugeben muss, dass die Publikumsauslastung meiner Auftritte schon vor der Pandemie dem rigidesten Hygienekonzept Genüge getan hätte." Doch wo früher höchstens zwei Besucher:innen (inkl. seiner Eltern) zuhörten, ist das Interesse mittlerweile explodiert. "Fünf Leute waren es bei meiner ersten illegalen Lesung! Davon waren allerdings drei Polizisten, die die Veranstaltung auflösten – und die andern beiden meine Eltern." Damals las er im Hobbykeller des Vaters. Die Wegbeschreibung in den Untergrund des elterlichen Anwesens hatte er in Gedichtform verfasst. "Wenn ich kurz einen Auszug daraus lesen dürfte: 'Kommen. / Kommen heißt gehen. / Ankommen. / Zu mir ankommen? / Dann gehe, gehe den Gang. / Kellertreppen lauern. / Nimm die erste Stufe. / Die zweite Stufe. / Die nächste Stufe. / Es folgt: Stufe. / Stufe nach Stufe. / Die Stufenstufe. / Schon ist es die zehnte / – Stufe. / Oder halt! / … / Doch den Lift?'" Um eine neuerliche Auflösung der Veranstaltung zu verhindern, findet der nächste Lyrikabend im Hamburger Kleingartenverein "Blumenbande Groß-Klotz" statt – gut verborgen in einem gläsernen Gewächshaus. Von Hafenpracht ist diesbezüglich sehr guter Dinge: "Ich bin diesbezüglich sehr guter Dinge, auch was die Zuschauerzahl betrifft. Es hat sich sogar eine Tante angekündigt!"

Veranstaltungsort: Parzelle 12b

Einlass: "Zeit. Uhr. Zeit tickt. Uhr vergeht. Soll heißen: 20:00 Uhr"

Ticketpreis: 50 Euro oder Kauf des Bandes "Stufenlyrik I" für 5 Euro (Tipp: Fast alle zahlen lieber die 50 Euro.)