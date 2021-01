Paula Irmschler

Dieser Tage denke ich oft "Non scholae, sed vitae discimus" – Nicht für die Schule, sondern für das Leben lernen wir. Ich denke es selbstverfreilich im Original, in Latein, und dahinter steckt, dass ich früher in der Schule neben Französisch-, Englisch- und Russischunterricht noch freiwillig einen Lateinkurs belegt hatte. Freiwilligkeit ist heutzutage eine seltene Tugend. Man tut nur noch wie einem geheißen, nur noch das Minimum. Und damit sind wir genau bei dem Problem angekommen, um das es geht. Der Mensch ist ein Herdentier. Wir wollen zusammen sein, ob beim Austernessen, Polospielen – oder im Klassenraum. Der Mensch will vorankommen. Der Mensch will lernen. Wenn jetzt gefordert wird, die Schulen geschlossen zu lassen oder wieder zu schließen (ich bin mir nicht sicher, wie da der aktuelle Stand ist, da ich seit Jahren keinen Fernseher mehr besitze), dann ist das widernatürlich. Lehre lässt sich nicht in Ketten legen, Wissensbegierde wird sich ihren Weg bahnen, Heranwachsende brauchen das Miteinander. Auch, wenn sich das viele Leutchen auf Twitter mit ihrer Kommaallergie nicht vorstellen können. Ich bin früher gern aufgestanden, fünfzehn Kilometer über unser Anwesen bis zum Chauffeur gelaufen und in meine Schule, die St. Augustin Private School of Intellectualism and Finances, gefahren. Wir hatten genug Raum, uns auch aus dem Weg zu gehen: Ob in der großen Bibliothek im Schloss, in der Schwimmhalle, oder in den Ruhekabinen. Für frische Luft sorgte das Meer. Ich verstehe nicht, weshalb das alles heutige Schüler nicht hinbekommen sollten. Auch die Eltern sollte man entlasten von diesem Homeschooling-Irrweg. Sie haben genug zu tun an der Börse und mit den Immobilien. Das größte Virus ist, ja, ich sage es jetzt einfach mal: die Dummheit. Abyssus abyssum invocat.