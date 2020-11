Sich mit abgestandenem Glühwein betrinken, beim Wichteln im Kollegenkreis seinen Müll loswerden, mit dem nackten Hintern auf dem Kopierer sitzen – das war einmal. Wegen Corona müssen Unternehmen, Vereine und Verbände lernen, digital zu feiern. Doch wie sehen die Pläne für die Weihnachtsfeier 2020 konkret aus? TITANIC hat nachgefragt.

Polizei

Ständig neue Vorschriften und Bestimmungen machen auch der Polizei Hamburg zu schaffen. Ben, der die Fete für die Ordnungsmacht organisiert, berichtet: "Bisher gab‘s immer eine große Location, da ging voll die Post ab, mit Pfefferspray, Schlagstöcken und Räumpanzer. Aber diesmal geht das natürlich nicht." Deshalb machte er sich auf die Suche nach digitalen Angeboten. Und siehe da: "Die Beamten in anderen Bundesländern haben großartige Ideen", lobt Ben. Anregungen fand er unter anderem in Hessen und Nordrhein-Westfalen. Freudestrahlend verkündet er: "Auf unserer Weihnachtsfeier wird es viele lustige Chats und interessante Abfragen an Polizeicomputern geben – ich freu mich schon!"

Tönnies

Das Unternehmen Tönnies-Fleisch in Rheda-Wiedenbrück hat sich nach eigenen Angaben "etwas ganz Besonderes" für die Mitarbeiter ausgedacht: Sie dürfen sich jeweils zu zehnt vor ein (desinfiziertes!) I-Pad setzen und in einer Videokonferenz an einem Quiz teilnehmen. "Clemens Tönnies höchstpersönlich stellt die Fragen", sagt ein Firmensprecher. Wer zum Beispiel errät, wie viele Subsubsubunternehmen gerade in der Fleischbranche tätig sind, gewinnt einen zwanzigminütigen Sonderurlaub in Gütersloh (via Google Maps). "Und wer beim Quiz am schlechtesten abschneidet, muss zur Strafe ein Spiel von Schalke 04 im Livestream verfolgen", teilt der Sprecher mit.

DFB

Apropos Fußball: "Im vergangenen Jahr war die gesamte Nationalmannschaft bei Oliver Bierhoff zu Gast – zum Glück ist das diesmal nicht möglich", erzählt Bundestrainer Jogi Löw. "Ich lade stattdessen alle Nationalspieler ein, mir den ganzen Abend per Zoom beim Tischkickern zuzuschauen; selbstverständlich werden dabei alle Hygieneregeln eingehalten", versichert Löw. Vor dem Spiel müssen zum Beispiel alle Tischkicker-Figuren einen Corona-Test vorlegen. "Und zwischen die Figuren stelle ich Spuckschutzwände aus Plexiglas auf", sagt der Saubermann. Ebenfalls wichtig: Wer sich während der Partie im Schritt befummeln möchte, muss sich vorher die Hose desinfizieren.

"Bild"-Zeitung

"Bei uns läuft die gesamte Weihnachtsfeier digital über Slack, Skype, Werkenntwen und Pornhub", erzählt "Bild"-Chefredakteur Julian Reichelt. Im Mittelpunkt stehen Online-Escape-Spiele. Verschiedene Teams sollen dabei gemeinsam knifflige Rätsel lösen, zum Beispiel: Zu welcher Hunderasse gehört mein Chef? In einem anderen Spiel müssen die Teilnehmer in die Rolle von Franz Josef Wagner schlüpfen und mit 2,5 Promille innerhalb von fünf Minuten eine neue Kolumne schreiben. "Das wird fantastisch", sagt Reichelt.

CSU

Zum derzeitigen Party-Programm der CSU sagt Parteichef Markus Söder: "Auch die CSU macht eine Videokonferenz. Zu Beginn des Digi-Events – so nennen wir das in Bayern – sage ich ein paar Worte zur Begrüßung. Dann gibt's eine Rede von mir, in der ich auf alles eingehe, was mich derzeit beschäftigt. Anschließend blicke ich auf das Jahr zurück. Danach spreche ich über die Erfolge der CSU in Bayern und im Bund. An dieser Stelle sind 20 Minuten Applaus eingeplant. Und zum krönenden Abschluss berichte ich von meinen persönlichen Erfolgen in diesem Jahr. Hier gibt’s dann 60 Minuten Applaus. Das wird ein grandioser Abend!"

FDP

Für die FDP ändert sich wegen der Corona-Pandemie derweil eher wenig. "Ich habe mich schon vor Wochen selbst ins Borchardt eingeladen – dabei bleibt es", erklärt Christian Lindner. Das Ganze will er dann live auf Tiktok, Snapchat und Elitepartner übertragen. "Dabei verrate ich auch, mit wem ich in den vergangenen Wochen den Tag begonnen habe, hehe …" Doch das Wichtigste auf Weihnachtsfeiern seien für ihn nach wie vor Küsse und Umarmungen. "Und darauf will ich auch in Corona-Zeiten nicht verzichten", lässt das liberale Feierbiest wissen. Deshalb werde er sich den ganzen Abend selbst küssen und umarmen, "und zwar ohne Sicherheitsabstand und Maske".

Dimitri Taube