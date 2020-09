Flotte Treter für den Köter – Die neuen Hunderechte sind da

Recht auf den eigenen Tod

In den Niederlanden und der Schweiz bereits seit Jahren enttabuisiert, haben auch in Deutschland Hunde bald ein Recht auf suizidale Selbstbestimmung (notfalls hilft ein kleiner Schubs über den Fenstersims). Auch die Organspende wird legalisiert (lecker: Hundeleber), um wenigstens am Lebensende wieder Nutztier sein zu dürfen. "Haustiere sind keine Kuscheltiere", erklärt Klöckner, deshalb möchte sie auch in einem neuartigen Pilotprojekt allen Schoßhunden die Chance geben, sich zurück zum "Urhund" zu wandeln, kurzfristig dedomestiziert bzw. ausgesetzt zu werden, z.B. an einer hübschen Autobahnraststätte. Adios, Amigo!



Ella Carina Werner