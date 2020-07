Eine Agave namens Opa

Ganz Berlin ist im Agavenfieber. Nach den coronabedingten Einschränkungen wartet die Stadt begierig auf ungewohnte Blütenpracht im Schlosspark Charlottenburg. Was? Wieso?

Bis eine Agave americana blüht, können schnell mal einhundert Jahre vergehen. Falls sie denn so lange durchhält. Geschieht dies aber, treibt die Pflanze für wenige Wochen einen riesigen, bis zu neun Meter hohen Blütenstand aus. Nun vermeldet die Stiftung Preußische Schlösser und Gärten Berlin-Brandenburg (SPSG) aufgeregt: Eine ihrer Agaven sei blühbereit. Dabei sind gerade einmal zwei Jahre vergangen, dass – ebenfalls im Schlosspark Charlottenburg – an einer einzigen Agave 8897 Blüten gezählt worden waren. Wer erinnert sich nicht an die hauptstädtische Agaven-Hysterie, in diesem Blatt damals als "phallischer Stengel-Wahn" bespöttelt?

Berlins Boulevard jedoch überschlug sich vor Erregung. "So blüht bloß Berlin!", jubelte die BZ, während Abendschau-Urgestein Ulli Zelle täglich live aus der Schlossgärtnerei Charlottenburg berichtete. Am 11. August 2018 war es dann endlich soweit: Die Bevölkerung durfte die Agave persönlich in Augenschein nehmen. Lange Schlangen bildeten sich am Parkeingang. Zappelige Kleinkindgruppen riefen unentwegt den neuen Botanikstars Berlins bei seinem Namen, der in einer Abstimmung vom "Berliner Kurier" und dem Radiosender rbb 88.8 ermittelt worden war: "Wir wollen Knute! Wir wollen Knute!"

Dass es nun schon wieder eine blühende Agave zu bestaunen gibt, ist für SPSG-Gartendirektor Michael Rohde "ein kleines Wunder, das uns in den schweren Zeiten mit viel Freude erfüllt". Deswegen lässt sich die knospende Agave diesmal auch täglich im Charlottenburger Park bestaunen. "Wir wissen ja, was wir Berlins Pflanzenfreunden schuldig sind", sagt Rohde.

Viele Berlinerinnen und Berliner hegen nahezu nostalgische Erinnerungen an ihre großen Pflanzen. Sei es die "Dicke Marie" genannte Eiche im Tegeler Forst, der Friedrichshagener Rhododendron "Klops", die Spandauer Kratzdistel "Rieke", der legendäre Farn "Fussel" im Prenzlauer Berg und eben auch die Charlottenburger Altagave "Keule". So wie die Tiere im Zoologischen Garten werden seit jeher ebenfalls viele Pflanzen von den Menschen wie gute Bekannte behandelt.

"Die sah ja ooch irgendwie nach ’ner Keule aus", sagt Orangerie-Gärtnerin Olivera Ocka vor der der Pflanze nachempfundenen Bronzeskulptur. "Wie eigentlich alle Agaven." Ocka kümmert sich liebevoll und intensiv um das Wohl der Pflanze, die aus den heißen und trockenen Regionen Mittelamerikas stammt und in unseren klimatisch gemäßigten Breiten eher selten Blüten bildet. Einen Namen hat die nun in den Charlottenburger Himmel emporschießende Agave noch nicht. Das wird sich gewiss bald ändern. Orangeristin Ocka ist das "im Grunde schnuppe". Nur etwas weniger phallisch dürfte es nach ihrem Empfinden doch sein. "Warum nicht mal Aishe oder so?" Kritischer ist sie gegenüber der sich anbahnenden Vermarktung der Pflanze. Im Schlossshop kann man bereits Plüschagaven und edle Phiolen mit Agavendicksaft erwerben. "Wahrscheinlich gab’s noch 'n paar Kisten im Keller vom letzten Mal", sagt Ocka schulterzuckend.

Rentner Rudi Muschke und seine Enkelin Alina sehen das entspannter. Sie freuen sich einfach, regelmäßig in den Schlosspark zu kommen und die Blüte der Agave hautnah mitzuerleben. Fest umklammert hält Alina ihre Stoffpflanze. Der hat sie den Namen Rezo gegeben. Wie das reale Spargelgewächs vor ihr heißen soll, interessiert sie hingegen kaum. "Vielleicht Opa, so wie mein Opa?" sagt sie schüchtern.

Pflanzenpsychologe Ernfried Blass sieht die mit dem Agavenhype auftretende Vermenschlichung kritisch, gerade in Gegenwart von Kindern. "So schön so eine Blütenpracht sein mag, danach ist schnell Sense beziehungsweise Kompost angesagt". Tatsächlich ist das seltene Aufblühen einer Agave mit ihrem anschließenden Absterben verbunden. "Dass muss man einem Kind dann auch vermitteln können", sagt Blass. "Und nicht nur dem." Einst führte das Eingehen der legendären Berliner Uragave Agathe, die im August 1838 den großen Orangeriesaal des Schloss Charlottenburg mit 4820 Einzelblüten füllte, zu dramatischen Szenen. "Ach, als dein Sklave, oh Agave / möcht ick so jerne mit dich sterben / tust du verblühend mir verderben", dichtete damals Berlins großer Mundartpoet Adolf Glaßbrenner und spielte damit auf die mit dem Verblühen Agathes einhergehende erhöhte Selbstmordrate an.

Orangeristin Ocka findet das weniger dramatisch. "Nächste Jahr blüht dann halt wat andret. Wir haben auch sehr schöne Tulpen im Beet. Und da muss man sich nicht mal den Hals verrenken."