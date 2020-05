"Da war mal eine Köchin zu viel am Brei" – eine Ansprache von Julia Klöckner

Sehr geehrte Bundesbürgerinnen und Bundesbürger,

liebe Konsumentinnen und liebe Konsumenten,

um es mal kurz zu machen: Das war ein Fehler, da ist uns was durchgerutscht, da war mal eine Köchin zu viel am Brei, haha. Gebe ich ganz offen zu! Die Idee, auf Bild.de in einem Kochvideo mit dem bekannten Suppenkasper Johann Lafer aufzutreten, das von der Supermarktkette KAUFLAND gesponsert wurde, hat, um mal im Bild zu bleiben, ein "Gschmäckle", und zwar nicht nur im Abgang.

Hierzu möchte ich festhalten: Weder Johann Lafer noch mir persönlich noch meinen Angestellten im Ministerium war bekannt, dass dieses Video auch ausgestrahlt werden sollte! Als die KAUFLAND-Leute auf uns zukamen, dachten wir, och Mensch, die wollen mit uns kochen, ein bisschen fürs Privatarchiv filmen, schöne Erinnerungen teilen. Man ist ja nicht jeden Tag mit Julia Klöckner in einem Raum! Nicht bei meinen Konditionen, haha! Deswegen war ich selbst überrascht, das Video dann bei bild.de wiederzusehen.

Im Nachhinein hätte ich gerne eine andere Möglichkeit gefunden, auf die unschlagbar günstige Angebotsvielfalt bei KAUFLAND™ hinzuweisen! Dank KAUFLAND™ lässt sich in Corona-Zeiten mit wenig Geld ein schmackhaftes Essen zubereiten, das die Abwehrkräfte stärkt und den Geldbeutel schont - aber das müssen Sie schon auf eigene Faust herausfinden! Wir werden unsere Abläufe im Haus jedenfalls gründlich überprüfen, um zu verhindern, dass gerade die ausgezeichneten Frischetheken und das TK-Segment von KAUFLAND™ in einer Weise hervorgehoben werden, die die minderwertige Konkurrenz in den verdienten Staub tritt.

Aber ich möchte auch darauf hinweisen, dass wir im Ministerium auch nur Menschen sind. Ganz besonders ich! Meine persönliche Leidenschaft für starke, seriöse Marken wie eben KAUFLAND™ oder NESTLÉ™ ist in meinem Verwandten- und Freundeskreis wohlbekannt! Viele wissen, dass ich oft große Umwege in Kauf nehme, um die guten NESTLE™-Produkte auch im KAUFLAND™ kaufen zu können. Dass ich da im Überschwang nicht auf Dinge wie Maskenpflicht, Biosiegel oder Korruptionsgesetzgebung achte, ist meiner puren MENSCHLICHKEIT™ geschuldet. Außerdem: Wer weiß, ob diese Regierung nicht bald auseinanderfällt und das Land im Chaos versinkt? Für diesen Fall habe ich natürlich auch gerne den Keller voll mit Lebensmitteln - auch das ist nur menschlich.

Ich wünsche Ihnen noch ein paar schöne Tage, bleiben Sie gesund und behalten Sie sich Ihren gesunden Appetit.

Wir sehen uns dann in der KAUFLAND™ -Schlange! ;-)

Ihre

Julia Klöckner

Ministerin für stark reduzierte Snacks (z.B. Raffaelo Himbeere, diese Woche 1,99 statt 2,29)

Leo Fischer