Gewusst wie: So leicht heilen Sie Corona

Klar: Corona ist nicht so schlimm, wie die Politik, Bill Gates und ehemals enge Freunde uns weismachen wollen. Aber für den Fall, dass Sie dieses, wie gesagt, eigentlich nicht so schlimme Virus bekommen, gibt es einfache Hausmittel, um einen sogenannten „schweren Verlauf“ zu verhindern. Denn ins Krankenhaus sollten Sie natürlich auch nicht gehen. Die stecken schließlich alle unter einer Decke!

Halskratzen

Oh, verdammt! Da ist es, dieses gefürchtete Halskratzen, das nur zwei Dinge bedeuten kann: Entweder waren das gestern doch ein paar Friedenspfeifen zu viel oder es ist dieses Corona, von dem die Medien gerade erzählen. Was auch immer der Grund ist, der Hals will behandelt werden, und zwar mit der Kraft der Mutter aller Mütter – der Mutter Natur. Wenn gerade keine Globuli zur Hand sind, tut es sonst auch das Gurgeln mit einer Lösung aus Salzwasser, Holunder und der Essenz von Ackergauchheil (Anagalis arvensis), das gleichzeitig der Umsetzung und Anwendung des spirituellen Bewusstseins ins alltägliche Leben dient. Zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen – und die Fliegen dann in der Sonne trocknen und zu einem Pulver zerdrücken. Förderlich für die Libido, denn gerade in Zeiten der Freiheitsberaubung ist Liebe und Nähe die beste Medizin.

Husten

Schulmediziner behaupten, sie wüssten, wie aus dem Kratzen ein Husten werden konnte? Kein Grund, schwach zu werden. Machen Sie lieber einen großen Bogen um Drosten und Co. Seien Sie kein Hasenfuß, sondern wenden Sie sich lieber an den Schamanen Ihres Vertrauens, der, wenn Sie Glück haben, sogar noch einen frisch gepflückten Hasenfuß in der Garage seiner Mutter lagert. Schadet auch nie. Falls Sie noch keinen Stammheiler haben, hier ein Tipp: Einen guten Schamanen erkennen Sie daran, dass er rational vorgeht. Anstatt einfach so irgendwas zusammenzuschütten, sollten zunächst Blutegel auf dem nackten Körper des zu behandelnden Hustenbolds platziert werden. Wenn die kleinen Wesen schön vollgesogen sind, sollte der Körperkundige sie in einem Feuerkorb (unbedingt Nähe zu einer Eberersche vermeiden) verbrennen und aus den Flammen die korrekte Behandlungsmethode ablesen. Alles andere wäre höchst unprofessionell und potenziell gefährlich.

Atemnot

Bei einer geklemmten Luftschlange hilft weder Zwangsimpfung noch Beatmungsterror. Ihr Problem sind durcheinandergeratene Energiebahnen, die sich nur noch durch einen Aderlass ins Lot bringen lassen. Ja, Sie haben recht gelesen. Diesen einen Zeh, der Ringzeh oder wie man ihn nennt, den brauchen Sie doch nicht wirklich, oder? Also ab mit dem Ding! Das entlassene Blut füllen Sie direkt nach, indem Sie mindestens einen Liter Blut von einem frisch erlegten Problemwolf trinken, während das Pendel über Ihnen schwingt. Es ist wichtig, dass Sie das Ungetüm selbst zur Strecke bringen. Falls Sie sich allein nicht in der Lage dazu fühlen, fragen Sie doch einen dieser netten jungen Männer, die Sie auf der letzten Anti-Corona-Demo kennengelernt haben. Er und seine Kameraden gehen Ihnen sicher gern zur Hand!

Fieber

Die 40 Grad reinigen den Körper von Dämonen, die sogenannte Lungenentzündung macht ihre Luftballons frei für ein neues Zeitalter. Sehen Sie den grünen Esel am Himmel? Jetzt ein Heilungstanz, um die Körpersäfte in ein glückliches Verhältnis zu bringen. Die schwarze Galle jubiliert! Das ist kein Blutgeschmack auf Ihrer Zunge, nein, es ist ein Neugeborenes, und zwar Sie. Beten, beten, beten wir für ein Ende der Dunkelheit im Herzen der Weltregierung. Werden Sie uns hören? Bestimmt nicht, aber zum Glück helfen Räucherstäbchen und Edelsteinessenz System und Solarplexuschakra zugleich. Sehen Sie das Licht am Ende des Tunnels? Es ist der Vater: Ken Jebsens Körper mit Adolf Hitlers Kopf auf den Schultern. Sie sind zu Hause.