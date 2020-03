Lenker, Visionär, Patriarch – die Ära Kemmerich ist zu Ende. Ein Abgesang.

Nun ist er gegangen. Seit dem gestrigen Nachmittag ist Thomas Kemmerich nicht länger geschäftsführender Ministerpräsident von Thüringen. Als er vor einem guten Monat, am 8. Februar 2020, mit wenigen Worten seinen Rücktritt verkündete, hatte er ein letztes Mal Geschichte geschrieben.

Geht das überhaupt: Thüringen ohne Kemmerich? Das eine scheint ohne das andere nicht denkbar, bildet eine unteilbare Einheit. Kaum vorzustellen, dass er, der dieses Land geprägt hat wie kein zweiter, einst als frisch gebackener Jura-Absolvent aus dem fernen Rheinland in den Osten zog. Mit der Übernahme eines Dienstleistungskombinats begann seine erstaunliche Laufbahn. Kemmerichs Geschichte ist auch die von einem, der sich von ganz unten hocharbeiten musste, er, der Sohn einer Hausfrau und eines einfachen Immobilienmoguls. Bald folgte der Eintritt in die FDP und ein schwindelerregender Aufstieg. Mit harter Hand führte der neue Ministerpräsident das sich nach Führung sehnende Volk Thüringens aus der Krise.

Von allen geliebt wurde er deshalb nicht. Teils erbitterte Kämpfe lieferte sich "die Glatze vom Hohen Venn" mit dem politischen Gegner. Dass er sich mit Stimmen von Rechtspopulisten hatten wählen lassen, mochten ihm einige Ewiggestrige nicht verzeihen. Für sie war er zur persona non grata geworden, zum fils de pute. Eine wutschnaubende Alt-Kommunistin warf ihm den "Blumenstrauß der Schande" vor die Füße und wurde prompt von ihm als "ziemlich unfreundlich" abgekanzelt. Es ist die gefürchtete Kemmerich-Klappe, gegen die niemand gefeit war.

Nun geht der Lotse von Bord. Als kühler Strippenzieher reichte Kemmerichs Einfluss weit über Thüringen und Deutschland hinaus. Emanuel Macron, sein jahrelanger Intimus, soll seinen Rücktritt noch zu verhindern versucht und an seine Bedeutung für Europas appelliert haben. Doch da hatte sich "die Erfurter Bowlingkugel" längst entschieden.

In Zeiten der zunehmenden nationalen Abschottung war er stets ein Leuchtturm, ein Fels in der Brandung. Kemmerich, der Anti-Trump. Bleibt abzuwarten, wohin Thüringen und der Westen ohne seinen Kompass steuern werden. Sein einziger Fehler, so sagt man in FDP-Kreisen, sei es, keinen ebenbürtigen Nachfolger gefunden zu haben. Kemmerichs Fußstapfen, sie sind zu groß.

Wie es mit ihm selbst weitergeht, steht hingegen fest. Nach seiner Verabschiedung samt Großem Zapfenstreich will sich der nimmermüde Aachener seinen Memoiren widmen und die Erinnerung an sein beachtliches Wirken für die Nachwelt festhalten. Kemmerich, dieser Urvater der thüringischen Liberaldemokratie, war stets mehr als nur Politiker, ein Romancier, der Weltgeist zu Pferde.

"Kein Augenblick ist je verloren, wenn er im Herzen weiterlebt", sang einst der Graf von Unheilig.

Einer der ganz Großen ist abgetreten. Sein Vermächtnis wird überdauern.

Leo Riegel