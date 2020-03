Flink wie ein Hamster und hart wie Konserven – Der Fitnessratgeber für die Quarantäne

Zusammen trainieren

Familie nervt, das war schon bei ihrer Erfindung in den 1950er Jahren so. Dieser Umstand verschlimmert sich aber noch, wenn man mit fünf Verwandten auf 30 qm (Frankfurt a. M,, 3000 Euro kalt) zusammengepfercht lebt. Auch wenn eine zünftige Prügelei zwischen Geschwistern ebenfalls eine Alternative zur 5-Stunden-Pump-Challenge ist, geht doch nichts über den guten alten Familienwettlauf: Wer ist als erstes an der Tür, wenn der Pizzabote klingelt? Wer ist als letztes im Bad und muss mit der leeren Rolle vorlieb nehmen? Und wer entwickelt am schnellsten einen eigenen Impfstoff im Labor (Küche, auch Frankfurt a. M., 5 qm, 1200 Euro)? Dem Gewinner winken Pizza, der Medizinnobelpreis und – ganz nebenbei – einige verbrannte Kalorien.

Kinder sind ebenbürtige Familienmitglieder, auch wenn ihre Persönlichkeiten noch nicht vollständig entwickelt sind (das hoffen wir zumindest). Sie haben von Natur aus einen hohen Bewegungsdrang (auch wenn viele dem nur nachgeben, wenn sie eigentlich in der Schule sitzen sollten, haha!) und langweilen sich in der Quarantäne noch schneller als sonst. Um den Nachwuchs ein wenig aus der Puste zu bringen, halten Sie kurz vor Beginn seiner Lieblingssendung die Fernbedingung ein Stück über die Köpfe der Kurzen und sehen Sie zu, wie die Racker sich danach strecken und springen. Sollten die Kleinen dann immer noch nicht müde sein, helfen Bücher: den Ranzen mit dem Lateinbuch, dem Diercke Weltatlas, der Formelsammlung und dem Lateinwörterbuch packen und die Mäuse einige Runden durchs Treppenhaus schicken. Pluspunkte: Die Minimenschen kommen nicht aus der Übung und Sie konnten sich etwas die Zeit vertreiben, indem Sie im Duden Synonymwörterbuch nach "Kinder" gesucht haben.

In jeder Familie haben die Menschen manchmal Gefühle, auch in den guten. Machen Sie das Beste draus: Veranstalten Sie eine kleine Emotioniade und treten Sie in verschiedenen Disziplinen gegeneinander an (ja, Familientraining ist immer Konkurrenzkampf, fragen Sie sich mal, wieso). Wer kann die Schuld am weitesten von sich weisen? Wer den anderen die treffendsten Vorwürfe ins Gesicht schleudern? Wer am längsten unter der Dusche sitzen und weinen? Und wer spürt einfach gar nichts mehr, weil er schon vor Jahren jedes Gefühl in sich abgetötet hat? Macht Spaß und erspart vielen den Gang zur Therapeutin. Und die anderen sollen sich halt nicht so anstellen ...

Einzeln trainieren

Sie leben allein? Sie sind ein richtiger Glückspilz, wissen Sie das? Wollen Sie zufällig Wohnungen tauschen? Eigentlich wirken hier auch alle relativ gesund, nur Heiko übergibt sich manchmal in den Hamsterkäfig (der muss natürlich auch kurz vorkommen, haha, also der Hamster, nicht der Käfig …) und wir mussten die Heizung ausmachen, weil Oma so eine Wärme abstrahlt. Aber auch wenn Sie egozentrisch sind und lieber allein sein wollen, haben wir einige Tipps, die Ihre Muskeln zu Stahl werden lassen:

Gewichtheben ist ein Klassiker unter den Sportarten. Zumindest für Angeber. Sollten Sie bereits gut in Form sein (Angeber!), empfehlen wir Ihnen, in jeder Hand drei, vier Konservendosen zu stapeln und diese dann zu stemmen. So sparen Sie sich auch den Dosenöffner. Sollten Sie (noch) untrainiert sein, schlagen wir eher leichtere "Kost" vor: Greifen Sie zu Nudeln, Klopapier oder DVDs mit guten Tatortfolgen. Warum das einfacher ist? Weil alle diese Dinge Mangelware sind, und Sie davon vermutlich nicht viel daheim haben! Prust!!

Hierbei handelt es sich nicht nur einen guten Witz, sondern auch um eine gelungene Überleitung: Lachen trainiert viele Muskeln und stärkt das Immunsystem. Das steht zumindest häufig auf Postkarten. Und denen muss man glauben, da sie zu klein für ein Quellenverzeichnis sind. Deshalb: Tun Sie viele Dinge, die Sie zum Lachen bringen. Machen Sie Ihre Fenster möglichst ruckartig zu, damit die Wahrscheinlichkeit steigt, dass Vögel dagegen fliegen. Schreiben Sie einen Kettenbrief an die Nachbarn, dass irgendjemand in seiner Küche einen Impfstoff gefunden hat und sie jetzt endlich wieder zum FDP-Ortstreffen gehen können. Gießen Sie etwas Wasser in Ihre Steckdose und freuen Sie sich über den Stromausfall in der Notaufnahme nebenan. Und lesen Sie diesen Artikel, in dem wir extra für Sie einige Scherze versteckt haben.

Neben den Lachmuskeln zählt das Hirn zu einem der wichtigsten Muskeln des Körpers. Es ist also besonders wichtig, dass Sie auch etwas Gehirnjogging machen, um Ihre grauen Zellen auf Dings zu halten. Lassen Sie Ihrer Kreativität freien Lauf: Malen Sie beispielsweise oder töpfern Sie etwas oder denken Sie sich halt selbst Aufgaben auf, Sie Hirni!

Fazit

Versuchen Sie, diese Quarantäne als Chance zu begreifen! Gut Sport!