Ein Erlebnis für die ganze Mitte

Anschließend bewegen wir uns nach Kreuzberg. Natürlich ist hier nicht das echte Berliner Kreuzberg gemeint, sondern ein riesiges bewegtes Panorama, welches marode Straßenzüge, Abrisshäuser, aber vor allem Hausbesetzungen und brennende Barrikaden zeigt. Die wilden 80er. Nach kurzer Zeit verändert sich die überdimensionale Leinwand. Die Projektionen ruckeln ein bisschen, aber alles in allem wirkt das Ganze realistisch. Der Himmel klart zu einem freundlichen Blau auf, die Banner an den Fassaden verschwinden genauso wie die schwarz-roten Fahnen. Die Gebäude sanieren sich wie von Zauberhand, der Asphalt glättet sich, ein Modelädchen und eine Haustierfleischerei erscheinen. Es ertönt Kinderlachen und Vogelgezwitscher. Alles wirkt so friedlich und heil bis sich die Szene wieder wandelt. In riesigen brennenden Lettern erscheint das Wort MIETENDECKEL. Das Lachen ist nun Schreien gewichen, der Himmel färbt sich blutrot, Menschen rennen aus den Türen, Scheiben klirren, Rauch. Die Endlosschleife der riesigen Projektion ruckelt erneut und beginnt von vorn.

Es folgt eine Geisterbahn in deren Innerem es blitzt und knallt. "Nicht nur erschrecken, auch abschrecken!" brüllt Hergert hinter mir her, während ich den Szenen ausgeliefert bin. Überall schießen Figuren, die verdächtig an Bernd Riexinger erinnern, auf eindeutig reiche Menschen und ein diabolischer Bodo Ramelow stößt einen erschrocken dreinbilickenden Thomas Kemmerich in eine Art Fegefeuer. Ein Blumenstrauß landet mit einem dumpfen Schlag auf einem Grab auf dessen Grabstein das Wort Demokratie prangt. Ich nehme noch aus dem Augenwinkel wahr, wie ein Konzern verstaatlicht wird und unter dem Klang von Sirenen Löhne erhöht werden, und schon ist die Fahrt vorbei.

Ich streife durch den Park und gelange zu meinem liebsten Teil des Themenparks, dem Labyrinth. Herr Hergert weist mir in seiner Altherrenmanier den Weg zum Eingang. Dieser ist mit dem Wort GENDERWAHN beschriftet. Ich beobachte, dass diejenigen welche die Pfade "Mann" und "Frau" wählen, relativ schnell die Buchsbaum-umsäumten Wege wieder verlassen können und sich längst wieder einem neuen Fahrgeschäft oder dem Fotografieren ausgebrannter Mülltonnen widmen können. Ich habe verstanden und begebe mich auf einen anderen Weg. Ich irre durch die Gänge und begegne immer wieder geschlechtslosen Feenwesen. Jedenfalls steht "geschlechtslos" auf den Schildern, dass um ihre Hälse hängt. Sie lachen und nehmen mich an die Hand. Ich will schon bald keinen Weg mehr nach draußen finden. Es ist so schön hier. Irgendwann steht Herr Hergert wieder vor mir. Die Führung sei nun vorbei, teilt er mir mit. Keine Frage, ob es mir gefallen habe, nur ein harter Blick. Ich will noch wissen, ob er mir noch von den parkeigenen Hotelneubauten erzählen will. Hotel Hambi und Ressort Stammheim mit jeweils vier und drei Sternen seien jedoch noch nicht fertig gestellt. Er drückt mir schroff einen Zettel mit der Aufschrift "Schriftlicher Platzverweis" in die Hand und komplimentiert mich nach draußen.