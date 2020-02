Die Frau im Beruf: In wenigen Schritten zum Erfolg

Sich in der männerdominierten Berufswelt zu orientieren, kann frau schon mal überfordern, dabei ist es eigentlich ganz unkompliziert. Dieser ultimative Ratgeber gibt Anleitung für den Weg zur erfolgreichen Businesswoman: Was ziehe ich an? Kann ich die gläserne Decke überwinden? Und: Wie verhalte ich mich am Pissoir?

Kleidung

Ein Schrank voller Klamotten und doch nichts anzuziehen? Oh girl, we have all been there! Die Kleiderfrage stellt sich natürlich als allererstes. Sie verfolgt einen nicht nur bei Junggesellinnenabschieden und Co., sondern bis in die Chefetage. Im Büro befinden Sie sich auf einem schmalen Grat. Auf der einen Seite müssen Sie mindestens so seriös wirken wie ein Mann, also: Beine breit, am besten noch breiter; dabei ist ein Stiftrock nur im Weg. Gleichzeitig wollen Sie aber fuckable bleiben, denn sonst könnten Sie die Kollegen als Konkurrenz wahrnehmen und das wäre Ihr Ende. Das macht einen ganz schön wuschig! Aber kein Grund, hysterisch zu werden, denn die Antwort ist denkbar einfach: Werden Sie geschlechtslos. Lassen Sie Ihre Kollegen niemals erfahren, dass Sie so etwas wie eine Vagina mit sich führen. Decken Sie sich mit schlichten Hosenanzügen in Pastell- oder Grautönen ein, tragen Sie stets einen neutralen Gesichtsausdruck – obwohl Lächeln eigentlich Fraus schönstes Accessoire ist –, und essen Sie nur noch Erdnüsse. Unter Fachmännern wird das auch die Merkel-Taktik genannt. Menstruation ist was für Pussys!