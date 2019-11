Volkskrankheit Nullzins – Deutschland spart sich ab

Der Nullzins ist die Pest des 21. Jahrhunderts

Während die gesellschaftliche Aufmerksamkeit in der Vergangenheit vergleichsweise kleinen Problemen wie dem Klimawandel zuteilwurde, machte sich in Deutschland still und heimlich der Nullzins breit. Wie viele deutsche Sparbücher vom Nullzins betroffen sind, lässt sich nicht mit Gewissheit sagen. "Im Prinzip alle", sagt der Finanzexperte Sepp Reibach, aber die Dunkelziffer ist vermutlich höher.

Das Perfide an der Volkskrankheit Nullzins: Er unterscheidet nicht zwischen jung oder alt, doof oder schlau, Sparkasse oder Volksbank. Jeden Sparenden kann es treffen. Hat man sich einmal mit Nullzins infiziert, wird man ihn so schnell nicht wieder los. Mit beharrlichem Geiz und beißender Knausrigkeit zusammengehaltenes Geld vermehrt sich dann plötzlich nicht mehr länger von selbst – verrückt!

Carolin kann die Wut darüber nicht zurückhalten: "Während andere eine gute Zeit hatten und ihre Jugend genossen, während sie miteinander im Urlaub rumgebumst und sich in der Kneipe totgesoffen haben, saß ich frierend allein im Dunkeln zuhause und habe gespart. Und jetzt im Alter, nachdem ich mein komplettes Leben versäumt habe, bleibt mir nicht einmal die erhoffte Genugtuung, all diesen Prassern und Bacchanten die Zahlen auf meinem Konto unter die Nase zu reiben!" Was ein Bacchant ist, erklärt Carolin auch auf Nachfrage nicht.

Spare in der Zeit, dann kommst du bald in Not

Doch wie konnte das passieren? Wieso hat niemand die Nullzinsepidemie verhindern können? Es hat etwas mit der EZB, mit Mario Draghi, mit dem Aktien- und Finanzmarkt und bestimmt auch mal wieder mit Wolfgang Schäuble zu tun. Aber das ist sehr abstrakt und kompliziert und so genau will man es auch gar nicht wissen. Eine gefühlige Reportage liest sich da viel besser.

Auch Carolin steigt beim Thema Finanzpolitik nicht durch: "Wenn man zu lange über Geld nachdenkt, kommen einem ganz komische Ideen: Umverteilung, Enteignung und Anarchie und so. Da fange ich lieber wieder an zu sparen", seufzt sie und legt einen Zehn-Euro-Schein auf den Multifunktionstisch im Wohnzimmer. Hier also soll dem Nullzins getrotzt und ein neues Sparguthaben aufgebaut werden. Doch als Carolin kurz vor unserer Verabschiedung auf die Toilette geht und uns allein lässt, ist der Geldschein schon wieder verschwunden.