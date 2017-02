Zum Kugeln

In einem Beitrag für die »Welt« verteidigten Sie Donald Trumps Sohn Barron gegen die Angriffe und Beleidigungen, denen er sich nach Donalds Amtseinführung ausgesetzt sah: »Autistisch? Ein Tierquäler? Ein Amokschütze? Ein Ekel wie Joffrey? Nichts spricht dafür. Nichts spricht gegen ihn – außer die Abneigung gegen den Präsidenten und der Sozialneid, der schon immer Menschen zu Bestien machen konnte.« Wir haben da mal einen kleinen Intelligenztest für Sie vorbereitet, Frau Becker. Welcher der vier Ausdrücke paßt nicht in die Reihe: autistisch, tierlieb, pazifistisch, ein Ekel wie Claudia Becker. Und? Gar nicht schwer, was? Meint jedenfalls Ihre liebenswerte, kenntnisreiche, autistische Bestie Titanic