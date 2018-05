Urin trouble

Über den Suhrkamp-Verlag, der sich von seinem Autor Tellkamp wegen rechter Parolen distanziert hatte, schwadroniertest Du in der »Welt«: »Wie viele Verlage war Suhrkamp in den Sechzigerjahren eine hochenergetische Kochplatte, auf dem (sic!) die gesellschaftlichen Erhitzungen zum Sieden gebracht wurden«.

Und was wurde nachher aufgetischt zu den »gesellschaftlichen Erhitzungen«? Gab es vielleicht politische Erkaltungen, die zum Gefrieren gebracht wurden, zum Nachtisch?, wolltest Du bestimmt gerade fragen, doch da hattest Du schon das nächste gewohnt originelle Poschi-Sprachbild hervorgekramt: »Tellkamp ließ wohl auch Sympathien für die AfD und die neue Rechte erkennen, und das reichte in dieser Woche für einen handfesten Skandal, an dessen Ende schnell die erwartbaren Diskursbademeister Planschverbot für Tellkamp im Suhrkamp-Pool erwirken wollten.«

Suhrkamp, früher die heiße Kochplatte unter den Verlagen, ist also heute nur noch ein lauwarmer Pool, in dem Tellkamp an den rechten Beckenrand gedrängt wurde, nur weil er mal ein bißchen Braunes ins Wasser abgesondert hat? Wolltest Du das vielleicht sagen?

Unsere Empfehlung: Mal wieder eine Runde planschen gehen, oder gleich zurück an den Herd!

Gruß von den Satire-Bademeisterinnen auf der Titanic