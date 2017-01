Trumpofink

Bitte, bitte schlaft nicht immer so dicht an unseren Autobahnen und Landstraßen, wo wir Euch häufig am Fahrbahnrand selig schlummern und die müden Beinchen in die Luft strecken sehen. Sonst werdet Ihr eines schlimmen Tages noch überfahren!

In Sorge um Euer Wohlergehen warnen die rehäugigen Mümmelmänner der Titanic