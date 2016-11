So ein Trumpel

Als Alnatura-Corporate-Publikation hast Du auch einen Ableger für die junge Bevölkerung. Und was lesen wir da in der aktuellen Ausgabe mit einigem Entsetzen? »Kinder. So schmeckt’s uns«. Weil wir unsere Kinder großzuziehen und nicht zuzubereiten pflegen, wenden wir uns angewidert ab. Doch unglücklicherweise handelt es sich bei dieser Ausgabe um ein Wendeheft, und was ist der Aufmacher auf der anderen Seite? »Kinder. So macht’s der Ökobauer«. Das wollen wir vielleicht noch weniger wissen und finden Dich, wie man’s auch dreht und wendet: geschmacklos.

Deine Kindsköpfe auf der Titanic