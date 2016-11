Peace of Mind

In einem Spiegel-Artikel über den Auf- und Abstieg der Piratenpartei durften Sie über Ihre Anfangszeit im Berliner Abgeordnetenhaus und Ihren späteren Austritt aus der Partei schreiben und beendeten Ihren Text selbstbewußt so: »Ob Politik eine Sucht ist, werde ich manchmal gefragt. Dann denke ich: Was ist das für eine Frage? Mein Kumpel Igor Levit ist ein arschgeiler Konzertpianist. Der wird auch nicht gefragt, ob er klaviersüchtig ist. Er liebt einfach seinen Job, seine Berufung. Zack. So ist es auch bei mir, immer noch«.

Tja, Lauer, warum werden nun Sie auf eine mögliche Politiksucht angesprochen, nicht jedoch der »arschgeile Konzertpianist« auf eine Klaviersucht? Wir erklären’s Ihnen gerne: Ein professioneller Konzertpianist kann gut spielen, während Sie, um bei Ihrem Vergleich zu bleiben, eben auch ganz gerne mal kräftig danebenhauen. Manchmal sind’s bei Ihnen gar so viele schiefe Töne, daß überhaupt keine Melodie mehr erkennbar ist. Wenn Sie dann zwischenzeitlich noch Orchester und Instrument wechseln, kann der ein oder andere schon mal annehmen, daß etwas anderes als »Liebe zum Job« Ihr Antrieb ist.

Aber wissen Sie was? Sie müssen uns auch gar nicht unbedingt verraten, was es ist. Klimpern Sie einfach weiter fröhlich vor sich hin, ob nun bei Axel Springer, in der Berliner SPD oder in der Suchtklinik. Irgendwer wird Ihnen bestimmt zuhören, nicht jedoch Ihre jetzt schon tinnitus-geplagten Musikpädagogen von Titanic