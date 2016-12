Nicht mein Fest

Die Deutsche Bank ist in letzter Zeit ja wegen der starken Kriminalität, die sie sich geleistet hat, etwas ins Schleudern geraten. Und ein nicht kleiner Teil dieser illegalen Geschäfte fällt eben in die Zeit, in der Sie die Bank auf so unnachahmliche Weise Richtung Krise geführt haben. Nun, da die Deutsche Bank in den USA wohl demnächst ein paar Milliarden Dollar Strafe zahlen muß, möchte sie ggf. Boni an Sie und Ihre Kollegen nicht weiter auszahlen. Obschon Sie grundsätzlich bereit seien, auf das Geld zu verzichten, wiesen Sie dieses Ansinnen jedoch mit der Begründung zurück, Sie könnten dies aus Rücksicht auf andere frühere Manager nicht tun.

Nun finden wir Ihren sozialen Einwand ja durchaus ehrenwert, Herr Ackermann, aus Ihrer Zeit als Manager haben wir Sie noch in ganz anderer Erinnerung. Aber gäbe es nicht eine Lösung, die Ihren Kollegen das Geld sichert und Ihnen zugleich ermöglicht, Demut zu zeigen? Spenden Sie die Millionen doch einfach einem wohltätigen Zweck! Und um klarzumachen, daß Sie auch ganz bestimmt nicht aus Eigennutz handeln, empfehlen wir Ihnen als Begünstigten die Rote Hilfe.

In memoriam Alfred Herrhausen: Titanic