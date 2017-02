»Nächste Woche in der @tazamwe: Der große #Schulklo-Report! Wie scheiße ist es bei euch oder euren Kindern? Fotos an: schulklo@taz.de«, twittert Deine Wochenendredaktion ganz munter und ungereizdarmt vor sich hin und versieht diesen Text, als sei er nicht schon deutlich genug, auch noch mit drei lächelnden Kackhaufen-Emoticons am Ende. Da willst Du Deinem Ehrentitel »Kinder-FAZ« (Gremliza) also mal wieder so richtig gerecht werden, und schon ist prompt die Wurst, äh, der Wurm drin: Hast Du überhaupt bedacht, daß die überwiegende Mehrheit Deiner risikobewußten Leserschaft ihre Nachkommen gar nicht auf Schulen schickt, weil die da geimpft werden könnten, bzw. daß ein Großteil von ihnen ohnehin schon gestorben sein dürfte?

Scheiß besser nicht die Wand an, sondern frag vorher Titanic