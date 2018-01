Gründer und Direktor des Instituts für Zukunftspsychologie und Zukunftsmanagement! Da haben Sie in einer Diskussionsveranstaltung »Wie verändern wir uns in einer sich ändernden Welt?« die verblüffende Erkenntnis zum besten gegeben, daß »Menschen, die eine große Veränderung in ihrem Leben bewältigt haben, diese … im nachhinein als positiv« schildern. Können wir bestätigen: Als wir letztes Jahr die Million im Lotto gewannen, fanden wir das sehr positiv und waren aus dem Gröbsten raus.

Rundum gut würden wir uns nur noch fühlen, wenn mittelfristig in Ihren Verlautbarungen der Schwafelgehalt drastisch reduziert würde.

Ehrlich! Titanic