Ein Tag mit Dan Bilzerian

Die Welt hat sich verändert. Zum Glück nicht so sehr, dass man lernen müsste, Texte kreativ zu beginnen. Doch sonst bewegt sich gerade viel, die verstaubten Geschlechterrollen werden gefeudelt und geputzt, bis sie nicht mehr zu erkennen sind. Und zwar von Männern. Sie gehen immer häufiger in Elternzeit, "helfen" im "Haushalt" und denken sogar ab und zu daran, ihre Kinder zu gießen. Wie beruhigend, dass es daneben aber auch solche wie Dan Bilzerian gibt, Spitzname sexual very active (Playboy-) King of Instagram with really impressive poker skills.

Der Spieler, Waffennarr und selbsternannte sexual Philoso zoophil Philanthrop ist ein Fels in der Brandung des brandneuen Zeitgeistes. Kann er uns zeigen, wie man in der modernen Welt noch ein richtiger Mann sein kann? Der nicht im Sitzen pinkelt und sich dafür noch von Annegret Kramp-Karrenbauer auslachen lassen muss? Der vielleicht die Stirn und das Kinn hat, nicht mal zu wissen, wer Annegret Kramp-Karrenbauer ist? Der einfach Mann ist, anstatt richtige Männer, diese Arschgeigen, anzufeinden, aber heimlich zu beneiden? ___STEADY_PAYWALL___

Um diese Fragen zu beantworten, dürfen wir Bilzerian in seinem Mansion in den Hollywood Hills besuchen. Er hat nicht sofort Zeit für uns, zuerst muss er ein Fotoshooting beenden: Er posiert mit zehn Frauen in sehr knappen Bikinis aus rohem Fleisch vor einem vergoldeten Panzer. Wir beobachten skeptisch seinen Umgang mit den Frauen und machen uns zur Sicherheit sehr detaillierte Notizen. Nachdem Bilzerian die Frauen wieder über dem Pazifik hat aussetzen lassen, raspelt er auf seinem Twelvepack etwas Kokos für unsere Begrüßungscocktails. Dabei spiegelt sich in seinen muskulösen Oberarmen die Sonne.

Nachdem er einen kleinen Haufen neuer Frauen angerichtet und es sich in seiner Hängematte aus Titan bequem gemacht hat, hat er Zeit, unsere Fragen zu beantworten. Was ist das Geheimnis seines Erfolgs? "Ich bin sehr, sehr reich. Und als Ausgleich dazu gebe ich viel Geld aus", grinst er. Wir fragen ihn, wie denn das Verhältnis zu seinen Herzdamen ist. Bilzerian erhebt sich und boxt uns für diese Überleitung jovial in die Magengrube. Das tut weh, ist aber auch beeindruckend. Dann erklärt er, dass die Bilzerianistas, wie er, und nur er, sie nennt, alle freiwillig hier seien und das alles freiwillig machen würden und wirklich alle freiwillig hier seien. Wir überlegen kurz, kritisch nachzufragen, werden aber von einer leicht bekleideten Blondine abgelenkt, die aus dem Haufen hervorkriecht und beginnt, Bilzerians Bart mit Gleitgel einzureiben.