In Düsseldorf wird gefickt!

Leicht gedämpft durch den Hotelteppich – den sollte auch mal wieder jemand saugen, denke ich mir, gut also, dass ich da bin – fliegen mir Satzschnipsel von den Alphas zu, während ich im Hintergrund die Kacheln an der Wand mit Glasreiniger besprühe. Seit ich mit dem Putzen angefangen habe, beachtet mich zum Glück niemand mehr. "Ja, ein Kollege hat mal ein Praktikum bei den Bilderbergern gemacht … Ganz schön abgefuckt. Und unbezahlt natürlich." – "Ich habe bei meiner Arbeit gekündigt und bin rausmarschiert an den ganzen unwissenden Schafen vorbei, die es noch nicht verstanden haben. Der Job stand meinem Erfolg einfach im Weg." – "Wenn ich mich von jemandem ficken lasse, dann nicht vom Leben, sondern nur vom Boss."

Apropos: Just in diesem Moment öffnen sich die Flügeltüren zum Konferenzraum, gleich geht wohl das Herzstück des Meetings los, ein Live-Coaching durch Kollegah höchstpersönlich. Die Alpha-Masse strömt in den bestuhlten Raum, ich zockel mit meinem Putzwagen hinterher. Aufgeregtes Gezeter, Stühlerücken, Kampf um die Plätze ganz vorne an der kleinen Bühne. Hier stimmt das Mindset einfach. Von den Wänden hängen Banner mit Kollegahs Logo, dem Alpha-Löwen, und seinem Namen darunter. Nach etwa fünf Minuten erbitterten Fights entknotet sich der Pulk langsam und die nackten Oberarme verteilen sich auf die Stühle. In den ersten Reihen selbstzufriedene Gesichter und besonders aufgepumpte Muskeln.

Wenn der Boss wüsste, wie die Jungs in den Reihen eins bis drei gerade die anderen Alphas zerfickt haben! Jetzt ist es gleich so weit, motivierende Marschmusik mit Deep House drunter gemixt verkündigt die Ankunft unseres Führers. Zuerst sieht man seine frisch gemachten Seiten, dann die unverkennbare Silhouette im Ralph-Lauren-Poloshirt. Glückliches Gröhlen erfüllt den Saal. "Hallo Düsseldorf!" Wie auf ein geheimes Kommando stehen alle gleichzeitig auf, erheben den rechten Bizeps zum Boss-Gruß, und setzen sich nicht wieder. Wenn der Boss spricht, wird wohl strammgestanden. "Heil", murmele ich begeistert und entkalke weiter einen in der Ecke stehenden Kaffeevollautomaten.

"Wie geil, dass ihr es trotz dieser verfickten Lauchs und Systemsatans hierher geschafft habt. Heute ist euer Tag! Heute seid ihr alle Alpha, denn ihr seid die gottverdammte Elite dieses sogenannten Landes. Ich habe mein Jurastudium abgebrochen, weil ich verstanden habe, was hier vor sich geht. Ich habe diesen Saustall abgecheckt wie eine Fotze am Aldi und muss keine 'Gesetze' genannte Gebrauchsanleitung für diese Lebenslüge namens Deutschland lesen. Die wollen euch alle ausbeuten, aber damit ist es jetzt vorbei. Ich führe euch zum Erfolg." Wieder werden Bizepse in die Luft gestreckt, die Luft zittert. "Nachher könnt ihr alle noch Fotos mit mir machen, für nur 100 Euro. Für 200 Euro dürft ihr meinen Bizeps anfassen!" Erregtes Grunzen. Der Boss ist volksnah! "Ihr müsst das Leben von hinten nehmen!" Jetzt ist mein Moment gekommen. Unauffällig mache ich meinen Kärcher aus und gehe raus aus dem Saal, durch das Foyer und an den E-Scootern vorbei. Ich lasse die aufgepeitschten Männer nun lieber miteinander allein. Die Alphas haben schließlich seit zwei Monaten nicht mehr gewichst.

Antonia Stille