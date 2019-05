Beim Werfen der Watte

Seit dem skandalösen Ibiza-Video steht der österreichische FPÖ-Politiker Heinz-Christian Strache im Rampenlicht. Viele fragen sich, ob sie ihr bisheriges Bild des Vizekanzlers womöglich revidieren müssen. Um Licht ins Dunkel zu bringen, sprach TITANIC mit einem „Alten Herren“ der pennalen Hypersensiblia Wien, einer altehrwürdigen Burschenschaft, die Strache bereits als 15-Jähriger kennenlernte.

Winfried von Puschel öffnet uns in vollem Wix die Tür zum Verbindungshaus. Sein weiß-wallendes Haar umschmeichelt als gefrorener Wasserfall eine lindgrüne Tunika und verleiht von Puschel die Anmutung eines Hochelfen aus der Welt Tolkiens. Der alte Herr ist ein Alter Herr, genau genommen ein AHX, wie er uns mit bescheidenem Lächeln und sehr leiser Stimme aufklärt. Ein Erstchangierter sei er, ein Senior, der X halt, somit primus inter pares, Erster unter Gleichen, erläutert er für den Fall, dass unser Schullatein schon ein wenig eingerostet ist. Von Puschel führt uns durch die sachlich-schlichten Räume. Hier eine Schale Bio-Obst, dort eine kleine Mediationsecke. Bei der Hypersensiblia verabscheut man alles Pompöse, laut Auftrumpfende. Auch romantisierender Vergangenheitskitsch ist den Burschen zuwider.

"Es geht dabei weniger ums Geschmäcklerische", lässt uns von Puschel wissen. "Die Nerven unsere Mitglieder ertragen einfach nichts, was in irgendeiner Weise dröhnt. Verstehen Sie?" Wir nicken ehrfurchtsvoll, kommen dann zur Sache: Strache. Von Puschel erinnert sich sofort. Ein freundlicher Bub sei der gewesen, feinfühlig, sensibel, anfangs ein wenig verschreckt, wie so viele, die mit 14 oder 15 Jahren zur Hypersensiblia kämen. Der kleine Strache sei so korrekt, weinerlich und ängstlich auf Zuspruch bedacht gewesen, dass er auch gut in die Penniblia, Mimosia oder Minima Moralia gepasst hätte. Letztlich sei er aber hier goldrichtig gewesen. Von Puschel zaust sich ein Ohr: "Es ist so wichtig, dass die Buben in diesem Alter nicht in schlechte Gesellschaft geraten. Sie sind so weich, so formbar. Gerade ein vaterloser Junge wie unser kleiner Heinz-Christian."

Von Puschel zeigt uns die Teestube, von den Burschen liebevoll "Stövchen" genannt. Hier sitzen die farbentragenden Pennäler noch heute gerne an gemütlichen Nachmittagen im Schneidersitz bei einer Tasse Kamillen- oder Jasmintee, achten auf ihren Atem, kommen endlich einmal zur Ruhe und zu sich selbst. Von Puschel sinniert laut: "Nicht auszudenken, wenn man zarte Knaben in diesem Alter an den Teufel Alkohol heranführen und ihr Gehirn mit dumpfen Parolen anfüllen würde. Es soll ja verdorbene Charaktere geben, die solche Jungen mit dem Opium des Nationalismus, dem Haschisch des Korpsgeistes und dem Kokain reaktionärer Männlichkeit anfüttern." Der Zartbesaitete von Puschel schüttelt sich vor Entsetzen. Dann leuchten seine kornblumenblauen Augen wieder ungetrübt und schön: "Unser Heinz-Christian hatte Glück! In der Hypersensiblia wuchs er zu einem verantwortungsvollen, empfindungsfähigen Menschen heran, der sich selbst genug liebt, um andere zu achten und niemand etwas beweisen zu müssen."