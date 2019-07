"Organe sind immer ein blutiges Geschäft" – Jens Spahn im Interview

In Deutschland fehlen die Spenderorgane. Jens Spahn, Bundesminister für Gesundheit, möchte das mit einem neuen Gesetz ändern. Mit TITANIC sprach er über Wildunfälle, das Mittelalter und seine Freundschaft mit dem Tod.

TITANIC: Herr Spahn, mit Leidenschaft treten Sie für die sogenannte Widerspruchslösung ein, die besagt, dass künftig jeder Mensch qua Gesetz Organspender sein soll, wenn er keinen Widerspruch einlegt. Kritiker sagen, das ist ein zu starker Eingriff in die Privatsphäre.

Spahn: Ich zwinge ja niemanden zu irgendetwas, ich nehme mir einfach seine Organe. Sofern er nicht zu Lebzeiten widersprochen hat. Das ist doch ein Unterschied, der ans Eingemachte geht, wenn Sie mir dieses Wortspiel an dieser Stelle gestatten.

TITANIC: Gestattet. Fällt es Ihnen leicht, über den Tod zu reden?

Spahn: Seltsamerweise ja. Ich finde, der Tod gehört zum Leben. Wenn man mal bedenkt, dass jeder stirbt, halte ich es für Quatsch, ihn aus unserer Gesellschaft zu verbannen. Er muss rein. Rein in die Schulen, rein in die Kitas, rein in die Säuglingsstationen. Man kann sich nicht früh genug vom Leben verabschieden.

TITANIC: Das heißt, Sie haben ihren Umgang damit gefunden?

Spahn: Ich bemühe mich, ihn willkommen zu heißen, ein freundschaftliches Verhältnis zu ihm aufzubauen, und ob sie es glauben oder nicht, wir mögen uns mittlerweile ganz gern. Ich habe neulich mit dem Dienstwagen bei Cottbus ein Reh zu Brei gefahren, da habe ich mich gefreut und es bestimmt noch eine ganze Stunde lang beobachtet.

TITANIC: Woher kommt diese Leidenschaft für Ihren Beruf?

Spahn: Ich weiß nicht, auf einmal war eben dieses Organthema da. Da hat es Boom gemacht in meinem Kopf, das hat mich begeistert. Da habe ich gesagt: "Dafür setze ich mich jetzt ein!" Ich will, dass die Menschen über ihre Innereien nachdenken, will sie berühren, tief drinnen, will das Beste aus ihnen rausholen.