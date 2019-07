Vorwärts immer

Ein Satz, wie ich ihn an diesem Tag noch öfter hören werde. Eingeschlagen hat die Technologie wie ein Blitz in einem weit entfernten Waldstück. Alle kennen wen, die wen kennt, der mal mit einem zusammen war, der in einer VR-Bar war – und das war voll krass!! Eigentlich sollte es also kein Wunder sein, dass allmählich auch die ersten abgehängten politischen Organisationen die unförmigen Brillen für sich entdecken. Trotzdem bin ich ein bisschen überrascht, als keine hundert Meter den ersten Gang hinunter ausgerechnet Attac mit einem Stand vertreten ist. Betreut wird dieser von Sonja, die zurzeit ein Praktikum bei der renommierten Organisation für Protestparalyse macht. Als ich sie frage, was denn Attac mit virtuellen Realitäten zu tun habe, beginnt sofort ein gut einstudiertes Skript zwischen den Lippen der jungen Kulturwissenschaftlerin hervorzubrechen: "Wir bei Attac wussten schon immer, dass in sich ändernden Zeiten sich auch die Protestformen ändern müssen. Deshalb war uns klar, dass wir nicht länger nur die sozialen Medien unsere Kampagnen bewerben müssen, sondern die Menschen direkt über unsere Endgeräte Teil der Kampagne werden lassen müssen. Dazu haben wir SEA entwickelt – Simulate, Educate, Agitate, das erste Protest-Netzwerk in der VR."

Die Idee ist ganz einfach: Um den notorisch schlecht besuchten Demonstrationen beizukommen, werden diese nun zu virtuellen Nachbauten realer Orte verlagert. Damit können ganz einfach Menschen von überall auf der Erde an den Protesten teilnehmen. Sonja zeigt auf einen Mann, der in einer kleinen Box hinten sitzt und gerade mit der linken Faust in der Luft wedelt. "Hier, das ist Klaus, der gerade direkt in Beijing gegen die Unterdrückung der Uiguren protestiert." Sie schaut kurz auf einen Bildschirm. "Er ist jetzt schon Level 5, drei Level noch, dann muss der Staat anfangen Konzessionen zu machen." Dabei geht es darum die Leute zu vernetzen und zu trainieren: "Erfahrungswissen ist heute ganz wichtig! Wir denken, dass wenn die Leute zu Hause auf ihren Sofas merken, wie viel Spaß so ein Protest macht, sie auch wieder motivierter werden, das in der Realität zu machen."



Hierzu ist auch das zweite Feature der Software gedacht: Der digitale Solidaritätsbrief. In einer erschreckend echten Simulation eines studentischen Zimmers schreiben die User einen Brief an virtuelle Dissident*innen, die in der Türkei im Gefängnis sitzen. Die Briefe werden dann vom Programm auf Empathie und Solidarität bewertet und sollen so helfen, die Hemmschwelle zu einem solchen Brief zu senken. Plötzlich scheint bei Klaus etwas nicht in Ordnung zu sein. Der Mann im blauen Attac-Shirt fuchtelt abwehrend mit den Händen, lässt sich dann ganz klein auf den Boden fallen und wimmert. Sonja schaut auf ihren Laptop, dann schüttelt sie den Kopf. "Oje, da wollte wohl wieder jemand Steine werfen. Uns ist sehr wichtig, dass virtuelle Proteste gewaltfrei bleiben, damit wir uns nicht auf das Level unserer Gegner herablassen – wer sich daneben benimmt, kriegt es ganz schnell mit der Polizei zu tun, die hat es auch im Spiel auf sich."