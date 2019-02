Kliemannsland muss werben, damit wir leben können

"So, dann lass uns mal was bauen!" ruft Kliemann plötzlich und gibt seinen Freunden, die er neckisch "Lohnarbeiter 1 und 2" nennt, ganz so als würden sie wirklich Lohn bekommen, zu verstehen, dass sie Bretter bringen sollen. "Franzi!" ruft Kliemann seiner Freundin zu. "Du darfst auch mal im Video vorkommen! Halt mal! Motz mich zwischendurch auch mal ein bisschen an, das kommt gut!" Mit Frauen könne er immer schon gut, erzählt er uns und gibt Franzi zur Verdeutlichung des gerade gesagten im Vorbeigehen einen (!) leichten (!) Klaps auf den Po.

Um das Phänomen Kliemann, den hier alle oft Bittetumirnichtwehauaaua nennen, zu verstehen, muss man begreifen, dass der 16jährige bereits seine eigene Werbeagentur aus dem Boden stampfte, als seine unbezahlten Praktikanten noch bei anderen Firmen unbezahlte Praktika absolvierten. Einen Jump-Cut und vermehrtem unbeabsichtigtem Umfallen der Kamera später sind wir auch schon da. "Mit 'herrlich media' betreuen wir viele internationale Kunden, von Gazprom bis Bolsonaro ist alles dabei." sagt der Vermögensberater Gerhard Schröders. Zwei Tage die Woche ist er als leitender Angestellter (Chef) im Pausenraum der Agentur. "Das ist mir persönlich sehr wichtig, auch um halt Sachen zu delegieren" betont er.

"Wollten wir nicht was bauen?" fragen wir in den Raum. "Ja! Lass uns was bauen! Komm, wir bauen was!" jauchzt Kliemann mit vor Baulust sprühenden Augen. Zur Ideenfindung setzen wir uns in ein Hausboot, das auf einem selbst gebuddelten Teich schwimmt. Das Boot, früher im Besitz Gunter Gabriels, kaufte er zusammen mit dem Liedermacher Olli Schulz. Nun wollen die beiden eine Künstlerwerkstatt daraus machen.

Wir sprechen Kliemann auf Gunter Gabriel und seine manchmal etwas schwierige Beziehung zu Frauen an. "Wir sind nicht so. Klar, Frauen nerven manchmal echt, aber dann zitiere ich einfach Olli und sage: Halt die Fresse, krieg 'n Kind." Kliemann lacht und erklärt weiter: "Ich muss aber schon sagen, dass mich so Gewalt gegen Frauen schon fasziniert. Und außerdem sind wir Männer beim Heimwerkeln ja eh unter uns, abgesehen davon, dass Franzi mir mal ein Brett reichen kann." Und da wir genauso unkritisch sind, wie alle anderen, die ihn bisher interviewen durften, geben wir uns mit dieser Antwort zufrieden.

Es ist Abend geworden im Kliemannsland, was von den Dorfbewohnern heimlich als "deutsches Jonestown" gehandelt wird. Ein anstrengender Tag liegt hinter uns, der mit einem Feierabendbier auf dem Hof beendet wird, wo wir uns das heute gebaute Werk anschauen. Wir wissen zwar selbst nicht genau, was es ist, aber fest steht: Es bringt Klicks und ist authentisch, so wie Fynn Kliemann.

Lukas Herrmann / Niklas Hüttner