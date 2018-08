Die Abfallwirtschaft informiert: Männer richtig wegschmeißen

Sind alle Männer Müll?

Hier gilt das Pi-mal-Auge-Prinzip nach Stokowski. Ob ein Mann in den Abfall gehört, ist stets eine Ermessensfrage. Nicht zuletzt geht es um den persönlichen ökologischen Fußabtreter – immerhin schmeißt jede Deutsche im Jahr durchschnittlich 80 Kilo Lebemänner weg. Die Folgen für die Umwelt sind bekannt: Tiere ersticken qualvoll an Männerteilen, Mikropenisse reichern sich im Grundwasser an, und im Atlantik hat sich eine schwimmende Männerinsel von der Größe Müllheims gebildet ("Isle of Men"). Bessere Planung und Privatverkäufe per Kleinanzeige könnten die Abfallmenge reduzieren. Im Zweifel hat sich jedoch der Grundsatz bewährt: Lieber einen Mann zuviel als zuwenig in die Tonne.

Mein Mann steht seit Jahren nutzlos im Keller. Auf eine "Zu verschenken"-Annonce hat sich niemand gemeldet, nun wollen wir ihn endlich loswerden. Was müssen wir beachten?

Wie der Name schon sagt, ist die Müllabfuhr für Männer zuständig. Da beim Abtransport toxische Maskulinität austreten kann, müssen sie jedoch gesondert vom Restmüll gesammelt und beim örtlichen Entsorgungsservice angemeldet werden. Alternativ nehmen Werttrashhöfe alles vom Knaben bis zum Greis entgegen und bieten sich insbesondere für sehr große Abfallhaufen wie Fußballmannschaften oder Vorstände an.

Muss der Müll vor der Entsorgung gereinigt werden?

Es genügt, wenn grobe Verschmutzungen wie Dönerbrocken, Stuhlreste oder Kackschädel beseitigt werden ("Bürstenrein"). Verbundstoffe aller Art, von Kleidung über Motorsägen bis hin zu Kraftfahrzeugen, können am Mann verbleiben; sie werden in modernen Männeraufbereitungsanlagen vollautomatisch separiert und anschließend kontrolliert gesprengt.

Dürfen Männer "zum Mitnehmen" auf den Bürgersteig gestellt werden?

Diese und ähnlich gelagerte Fälle werden durch den sogenannten Krimskramsparagraphen eindeutig geregelt. Demnach stellt das dauerhafte Verbringen von Unrat außerhalb des eigenen Grundstücks eine Ordnungswidrigkeit dar, die mit Geldbuße oder wahlweise einer gemeinnützigen Tätigkeit wie dem Männersammeln geahndet wird. Im Sinne der Abfallvermeidung könnten jedoch Stadtteilinitiativen wie offene Männerschränke das Bedürfnis nach Herrentausch legal befriedigen und werden von der Abfallwirtschaft deshalb begrüßt. Wirkt ein Mann sehr unmodern, aber insgesamt noch intakt, stehen über das Stadtgebiet verteilt Container von Altmännersammlungen, die solche Spenden in Krisengebieten zum kleinen Preis an den Müll bringen.

Ist die Verwertung im Garten gestattet, beispielsweise als Kompost oder Dünger?

Aus Gründen des Gewässerschutzes und wegen einiger leidiger Gesetzesrelikte aus NS-Zeiten dürfen Männer nicht im Ganzen kompostiert werden. Es spricht jedoch nichts dagegen, den Herren zu schreddern und häppchenweise auf den Beeten auszubringen. Auf diese Weise kommen Sie vielleicht doch mal an einen Blumenstrauß. Erstaunlicherweise kann noch etwas richtig Schönes aus einem Mann werden, wie wär’s z.B. mit einer Erdbeertorte? Die nörgelt wenigstens nicht an Ihrer Figur herum!

Mein Mann ist ziemlich schwer, wie schaffe ich ihn zur Abholstelle?

"Bring dich mal raus, Müll!"

Valentin Witt