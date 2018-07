Kinder mögen Gunther Tiersch. Und Gunther Tiersch mag Kinder. Gunther Tiersch ist Meteorologenchef beim ZDF, "aber keine Hasspredigten mache ich da, schon klar, oder, dass das klar ist", sagt Gunther Tiersch über Gunther Tiersch.

Faszinosum Gunther Tiersch – Gunther Tierschs Faszinosum. Gunther Tiersch ist ein Faszinosum. Who is not your Gunther Tiersch?

Kohärentere Teile gewinnen die Macht. Gunther Tiersch wurde am 30. April 1954 in Ratzeburg geboren. "Es war insgesamt eine gute Großwetterlage", weiß seine Mutter Gunthra Tiersch zu berichten. "Schönen Abend und machen Sie's gut", fügt sie hinzu. Gunther Tiersch hat sich aus Wolken herbeimaterialisiert; er ist der Gott, der den Stein nicht heben kann, der schwerer ist als er selbst, also Tiersch, Gunther Tiersch. Denn Gunther Tiersch ist Gunther Tiersch, er kam und ist jetzt da. "Bleibt erstmal beständig."

Gunther Tierschs Gehirn sieht von oben aus wie der Alpenhauptkamm, wenn man ihn aus dem Weltraum betrachtet.

Gunther Tiersch ist einer der jüngsten deutschen Olympiasieger. Mit 14 Jahren gewann Gunther Tiersch als Steuermann im Achter-Boot die goldene Medaille. Also ein Achtel davon. Wichtigste Qualifikation: Gunther Tiersch wog unter fünfzig Kilogramm. "Hat man sich natürlich gefreut", gesteht Gunther Tiersch anschließend souverän im "Aktuellen Sportstudio".

Gunther Tiersch hat seither zugenommen.

Gunther Tiersch hat die sauberste Brille der Welt.

Gunther Tiersch hat die Macht über uns.

Gunther Tiersch ist der hyperreale Prophet unserer Zeit. Er verheißt die Zukunft. Gunther Tiersch kartiert; seine Sprache räumt auf, misst aus, deckt ab, teilt zu: "Warmluft wird abgedrängt", "Landregen prasselt", "insgesamt freundlich"; Westhälfte, Osthälfte, Voralpen, Mittelgebirge, Tiefebene, Küstenregionen. Alles ist entweder irgendwie eisglatt und verhagelt oder schwül und feucht und trocken und heiß.

In letzterem Fall wechselt der ansonsten eher steife Norddeutsche Gunther Tiersch aus dem Pinguin- in den Porno-Modus und zeigt nackte Haut. An dieser Stelle eine Frage an Sie, liebe Leserinnen und Leser: Erinnern Sie sich noch an die legendären Sommertouren Gunther Tierschs an die Ostseeküste? Regelmäßig, vermutlich einmal im Jahr, moderierte Gunther Tiersch das Wetter der ZDF-Nachrichten nicht, wie gewohnt, aus dem Studio – sondern aus Pools und Hot Tubs zwischen Flensburg und Usedom. Mehr als einmal war er dabei oberkörperfrei.

Auf Anfrage beim ZDF antwortet Gunther Tiersch höchstselbst: Er sei das letzte Mal 2016 dienstlich an die Ostseeküste gefahren, "Ende Juli, 25. bis 30." Hoffnung keimt auf. Wie das Wetter wohl war? Wie Gunther Tiersch wohl war? In der Mediathek allerdings: nichts. Die Speicherfrist beträgt bloß ein Jahr. Gunther Tiersch lapidar: "Es gibt die Wetterberichte natürlich noch im Archiv."

Gunther Tierschs private Handynummer lautet 01579846234.

Wetterwechsel, Sinneswandel. Klimawandelleugner wissen schon längst: Nicht der Klimawandel ist schuld am Klimawandel, sondern Gunther Tiersch. Zitat aus dem Wetterbericht der 19-Uhr-Nachrichten im ZDF vom 10. Dezember 1990: "Eine solche Wetterlage kann eben die unterschiedlichsten Gesichter haben. Ob es dabei schneit oder regnet, ist oftmals von nur sehr geringen Temperaturgegensätze[n] auf engstem Raum abhängig."

Brauchen Sie noch mehr Beweise?

Auch Gunther Tiersch kann die unterschiedlichsten Gesichter haben. Meistens schaut er sachlich bis neutral. Doch hinter der kühlen Fassade steckt ein handfestes Hochdruckgebiet. Gunther Tiersch ist ein Kraftpaket voller Vitamine und guter Gedanken. Doch er duldet keine Schwäche. Obendrein mag er eigentlich Kinder gar nicht und fesselt Praktikanten im Windkanal fest.

Im Himmelreich werden Gunther Tiersch, Inge Niedeck, Katja Horneffer, Özden Terli und der selige Ben Wettervogel ringelrein tanzen (oder heißt es Ringelreim? wie sagt man nochmal?), Flaschendrehen spielen und unsere Erde verformen.

Oft erscheint in Gunther Tierschs Träumen die alte ZDF-Wetterkarte mit den grün eingefärbten Flächen, die für den europäischen Kontinent stehen, und den darüber hinwegziehenden kleinen Tröpfli-Tropfen und ebenfalls flächigen, dunkelblauen Niederschlagsgebieten, die dann die grünen Flächen zum Teil überblenden; eben da, wo es regnen wird. Nur bedeutet das in meinen Träumen nicht Regen, sondern Sintflut. Das ganze Land steht dann also unter Wasser und man muss, je nachdem, wo man wohnt, kurzfristig umziehen, was ganz schön verrückt erscheint. Aber es ist ja auch nur ein Traum. Neulich kam in der so geträumten Wetteransage sogar Erdölregen vor. Der hatte schwarze Tropfen als Symbol.

Die Nummer des ZDF-Archivs ist einfach zu finden. Hauptabteilung Geschehnisse, Unterabteilung Wetter. Es tutet und tutet und tropft.

Adrian Schulz