Erst das Studium der Volkskörper- und Betriebswirtschaftslehre, dann eine steile Karriere als Unternehmensberaterin, Allianz und Goldman Sachs stehen auf der Referenzliste – einem solchen Menschen auch nur die Hand zu schütteln, kann irreversible Charakterschäden zur Folge haben. Für Alice Wedel Weidel kein Problem: Sie grüßt ohnehin nicht per Handschlag, sondern deutsch-traditionell. Ihre Armmuskulatur hat sie auf diese Weise ideal definiert, eine Perfektionistin bis in die Fingerspitzen. Das letzte Quantum beruflich oft hinderlicher Moral tauschte die 38jährige vor vier Jahren gegen die AfD-Parteifibel. Auch weitere Leistungshemmer wie Skrupel und Selbstachtung hat sich die Eva Braun Alexander Gaulands längst abtrainiert.

Ihr Abitur machte die Streberin an einem Gymnasium des christlichen Jugenddorfwerks in Versmold, was sie nicht davon abhielt, den Weg des Teufels einzuschlagen und lesbisch zu werden. Im Jahrbuch beschreiben sie die Mitschüler als "stets freundliches, hilfsbereites und fleißiges Mädchen für alles, aber wirklich ALLES ;) ;) ;)". Eine Mitschülerin schreibt indes: "Ich hasse die Sau!" – Weidel mag es so, ehrliche Worte zieht sie politischer Korrektheit vor.

Mit ihrer Lebenspartnerin und den beiden unehelichen Söhnen, die sie sich in einem kostspieligen Häuschen am Bodensee hält, verkörpert Alice Weidel alles, wofür ihre junge, aufstrebende Partei steht. Klar, daß die Dame, die im Zuge ihres bravourösen Studienabschlusses John Nash treffen durfte und ihn wieder schizophren werden ließ, rasch zur Hoffnungsträgerin der Rechtspopulisten avancierte. Ihre größte Niederlage bescherte ihr die Stichwahl um den baden-württembergischen Posten des Landessprechers: Sie unterlag Ralf Özkara, der ursprünglich Ralf Helble hieß – die Parteikameraden zogen ihr, Alice Weidel, also einen Mann vor, der nicht einmal den eigenen Namen vor der Islamisierung durch die Ehefrau bewahren konnte. Hernach in ihrem Haß auf die AfD gestärkt, will sie als neue Parteiführerin nun abermals ALLES dafür tun, damit so etwas nie mehr vorkommt.