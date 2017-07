Mein Leidensweg begann einst im Jesuiteninternat. Ein erster wichtiger Schritt zum heutigen Matussek. Tag für Tag studierte ich die heilige Schrift, trällerte Klagegesänge und Psalmen und jodelte mir im Beichtstuhl mit den Ministrantenanwärtern einen nach dem andern von meinem Christbäumchen. Mein Berufswunsch war schnell klar: Heiland. Meine Noten waren ja ganz ok und ich konnte das Ave Maria höher singen als so mancher Kastrat. Dennoch wurde mir von der strengen Internatsleitung immer wieder versichert, daß es keine freien Stellen als Messias gebe, ich solle mir das doch bitte ein für alle mal aus dem Kopf schlagen. Eine Kränkung, die ich nie wirklich überwinden sollte, die aber künstlerische Triebfeder für so manche Ungeheuerlichkeit in meinem Schaffen war und für die ich heute dankbar bin.

Dann kam der berühmte Sommer der Liebe, es war das Jahr 1968. Ich kam von der katholischen Ministrantenliebe ab und verguckte mich Hals über Kopf in ein Hippiemädchen. Ich las jetzt Mao, Marx und die Mumins. Ich wurde Befürworter der freien Liebe, hörte Fleetwood Mac und Peter Maffay und fuhr vollgefressen mit LSD in einem Hippiebus nach Indien, kam allerdings wegen eines Motorschadens nur bis in die Pfalz, was ich drei Wochen lang nicht bemerkte. Eine unvergeßliche Erfahrung und ein weiterer Schritt zu meinem heutigen Ich. Ich war so richtig drauf, als mir schließlich Buddha selbst erschien, der seinen dicken Bauch streichelte und in seltsamem Akzent zu mir sprach: "Nur mit der CDU wird es Einheit, Frieden, Zucht und Ordnung geben." Ich war erleuchtet. Da mußte ich erst an den Arsch der Welt fahren und meinen Verstand vernebeln, dabei saß die Antwort längst breitarschig in Deutschland bereit. Ich wußte: Revolutionär war out, Reaktionär war in!