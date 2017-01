Sie durften Ihre Weis- und Greisheiten in einem Taz-Gastbeitrag verbreiten: »Wir wollten es nicht wahrhaben … Denn wir haben etwas unterschätzt: das Ausmaß der Wut und der Verbitterung in unseren Gesellschaften.« Geht es Ihnen denn echt so schlimm? Offenbar schon: »Das gemeinsame, demokratische Europa ist heute«, also exakt am Tag des Erscheinens Ihres Textes, »in seiner Existenz herausgefordert.« Fast hätten wir Sie gefragt, wen Sie denn nun vor lauter Wut und Verbitterung zuerst umbringen wollen, ob Sie vor lauter Verzweiflung denn gar keinen anderen Ausweg sehen und nicht zuletzt, ob Sie denn mit Ihrer knarrenden Kermitstimme dafür überhaupt genug Autorität besitzen; aber auch wir müssen uns ja, schreiben Sie außerdem, »vor Überheblichkeit hüten«.

Also gut: Nehmen wir die Sorgen und Nöte eines einfachen kleinen gealterten Grünen-Politikers von der Straße einmal ernst, auch wenn Sie Ihre finanziellen Verhältnisse wohl etwas kleinrechnen: »Denn wie verarbeiten gerade ältere weiße Menschen der Mittelschicht den Schock? Sie träumen sich zurück in die vermeintlich heile Welt der 50er Jahre. Der Mann arbeitet, die Mutter steht am Herd.« Aber was nur, wenn Ihre Mutter nicht mehr am Herd stehen kann oder will? »Dann werden Feindbilder erzeugt und bekämpft – im Inneren wie im Äußeren. Das ist das Risiko.« Oho, jetzt haben wir aber noch mehr Angst. Was können wir nur tun, um uns vor Ihnen zu schützen? »Um dieser Unberechenbarkeit begegnen zu können, brauchen wir ein starkes Europa.«

Ist das, Trittin, bei aller Liebe nicht ein bißchen hoch gegriffen? Mit einem neuen I-Pad oder unbedeutenden Parteiposten in Europa oder Emden wären Sie doch sicher genauso zuverlässig für die nächsten Jahre ruhiggestellt. Oder zieht es Sie vielleicht doch in die private Wirtschaft?

Für den Fall hat leider keine Traineeprogrammplätze mehr frei: Titanic