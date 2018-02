Jetzt ist der Vorsitz im Haushaltsausschuß des Bundestags also an Dich gegangen, und zwar an Dein Mitglied Peter Boehringer. Verrätst Du damit nicht Deine Ideale? Schließlich ist Haushalt seit jeher Frauendomäne!

Warnt Dich vor den aus Wut überkochenden Frauen in Deiner Fraktion:

das Küchenkabinett von Titanic