Aus einer neuen Studie, die die Bertelsmann-Stiftung heute in Gütersloh vorstellt, geht hervor, daß die Zahl der fragwürdigen Studien, die die Bertelsmann-Stiftung in Gütersloh vorstellt, in den letzten Jahren stark angestiegen ist. Die Gütersloher Forscher überprüften mehrere hundert Studien der Bertelsmann-Stiftung auf dubiose Inhalte und wurden in mehreren hundert Fällen fündig. Der Vorstand der Bertelsmann-Stiftung (Gütersloh) wollte sich zu den einzelnen Ergebnissen nicht äußern, bezeichnete die Studie jedoch in einer ersten Stellungnahme als höchst fragwürdig. Eine Studie über die umstrittene Studie ist bereits in Arbeit und soll in zwei Wochen in Gütersloh vorgestellt werden.

