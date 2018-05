Palästinenserpräsident Mahmud Abbas hat seine Aussagen über die jüdische Schuld am Holocaust relativiert. Abbas hatte behauptet, Ursache des Genozids sei das "soziale Verhalten" der Juden wie das Verleihen von Geld gewesen. Nun stellte er klar: Er habe dem jüdischen Volk ein Kompliment machen wollen, schließlich wäre "so etwas Tolles wie der Holocaust ohne Juden nicht möglich gewesen". +++ Die Vorwürfe des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu, der Iran betreibe weiterhin ein Atomwaffenprogramm, wurden u.a. von der Internationalen Atomenergiebehörde nicht bestätigt. Teheran zeigte sich erleichtert – und ließ zur Feier des Tages acht Homosexuelle an Kränen aufhängen. +++ In einer Umfrage des Meinungsforschungsinstituts Forsa beantworteten 67 Prozent der Teilnehmer die Frage "Können wir unsere Juden noch schützen?" mit "Was, wir haben wieder Juden? Da müssen wir unbedingt etwas dagegen tun." Was das genau mit Flüchtlingen zu tun hat, soll nun ein Team von Kommunikationswissenschaftlern herausfinden. +++ Das Internationale Auschwitz-Komitee hat das umstrittene Rapper-Duo Kollegah und Farid Bang zu einem Besuch in die KZ-Gedenkstätte Auschwitz-Birkenau eingeladen. In einer ersten Reaktion zeigte sich Herr Bang zurückhaltend: "Ich weiß nicht, ich hab bei einem anderen Fitnessstudio noch Vertrag."

Felder mit einem * müssen ausgefüllt werden.



optionale Mitteilung an den Empfänger:



E-Mail-Adresse des Absenders*:



E-Mail-Adresse des Empfängers*

(mehrere Adressen durch Semikolon trennen, max. 10):





bezahlte Anzeige