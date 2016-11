Ja, es ist wahr, es war kein böser Traum, der worst case hat sich eingestellt, die Amis sind wirklich so blöde. Aktualisieren Sie Ihr Profilfoto, tauschen Sie Ihr Spaßtitelbild durch eine politische Botschaft aus. Jetzt ist es wichtig, jetzt kommt es auf Sie an. Beherzigen Sie jedoch bitte diese Hinweise:



1. Sprachlos, fassungslos? Heute normal. Einfach nur der WOW-Smiley, aber auch "Wtf", "Nee, oder?", Apokalypse-Meme oder "Wer will saufen?" – und alle wissen Bescheid: Sie sind nicht einverstanden. Man kann bei Facebook außerdem eine Emotion einstellen, nutzen Sie diese! Bei Twitter empfiehlt es sich, Posts von schockierten Ami-Promis zu sharen ("This!"), die sind näher dran und finden die richtigen Worte.