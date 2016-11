Drei Wochen vor der Wahl warfen Sie den US-Medien und Ihren demokratischen Gegnern »Wahlfälschung« vor, also zumindest die Absicht dazu. Interessanter Gedanke, dachten wir, drehten die Sache versuchsweise mal um und fragten uns – durchaus auch in Erinnerung an die Debatten rund um die George-vs.-Gore-Wahl im Jahr 2000 –, was wir als erstes tun würden, wenn wir vorhätten, eine Wahl zu fälschen oder zu manipulieren: Na klar, wir würden unseren Gegnern öffentlich Wahlfälschungsabsicht unterstellen! Das würde den Blick von unseren Fälschungsmanövern ablenken und uns ermöglichen, entsprechende Vorwürfe als »plumpe Retourkutsche« abzutun (falls Sie zu so vergleichsweise fast noch halbeleganten Argumenten überhaupt greifen würden).

Abgesehen davon war die Sache natürlich, wie jede Verschwörungsidee, von allem Anfang an selbstevident: Die Wahl würde, so Sie nicht gewännen, gefälscht gewesen sein. Jetzt haben Sie die Wahl aber gewonnen, und plötzlich protestieren auf unzähligen amerikanischen Straßen wütende Menschen – so daß Ihre als »historisch beispielloser Affront« gewertete Ankündigung, sich »vorzubehalten«, ob Sie den Wahlausgang akzeptieren würden, nun von Ihren völlig verwirrten liberalen Gegnern in die »entsetzliche« (H. Clinton, zit. n. Spon) Tat umgesetzt wird.

Zu all diesen lustigen und haltlosen Manövern gratuliert Ihnen deshalb lieber mal rasch und ehrerbietig Titanic