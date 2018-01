In einem dubiosen Test hat Volkswagen die Auswirkungen von Autoabgasen an Affen getestet. So wurden mehrere Menschenaffen Wohnungen in deutschen Innenstädten vermittelt. Ergebnis: Siebzehn Affen bekamen Asthma, vier Lungenkrebs, einer heiratete seine Nachbarin, zeugte ein Kind, kaufte sich einen VW Touran und zieht jetzt aufs Land. "Eine absurde und unentschuldbare Vorgehensweise", so ein Aufsichtsrat des Konzerns.

