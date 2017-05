Noch könnte ich auf das Thema zurückgreifen, das ich eigentlich vorgesehen hatte, daß nämlich Leute, die „Zero Waste“ betreiben, gleichzeitig alles richtig machen (keinen Abfall produzieren), gleichzeitig aber auch alles falsch (Rückkehr in die Tante-Emma-Welt der Fünfziger), denn, ich bitte: Rechtsextreme in der Bundeswehr, wie unbrisant ist das denn.

Daß die Wehrmacht keine Traditionsstifterin für die Bundeswehr sein dürfe, ist schon mal ein großartiger Quatschsatz, denn natürlich haben, wer auch sonst, Wehrmachtsgeneräle die Bundeswehr aufgebaut, den Abwehrkampf wider den Bolschewismus fortzusetzen; und als Verteidigungsminister Blank am 12. November 1955 den ersten Offizieren der Bundeswehr ihre Ernennungsurkunden überreichte, tat er es mit den Worten, daß eine „neue Wehrmacht“ ein „gleichberechtigtes Glied der staatlichen Ordnung Deutschlands“ sein solle. An der Frontseite der Halle, in der die Zeremonie stattfand, „prangte ein fast fünf Meter großes Eisernes Kreuz – Preußens Eisernes Kreuz, zuletzt das Ehrenzeichen der Wehrmacht. Fast alle Anwesenden hatten diesen Orden im Kriegseinsatz erhalten“ („Zeit“ online), der ja bekanntlich darin bestanden hatte, 20 Millionen Sowjets zu massakrieren und auch das restliche Europa von allerlei Untermenschen zu säubern.

Noch 2014 konnte „Spiegel online“ melden, Historiker hätten von derselben Verteidigungsministerin, die sich heute eine wehrmachtsfreie Bundeswehr wünscht, die Umbenennung von „zahlreichen Kasernen der Bundeswehr“ gefordert, die die „Namen umstrittener Weltkriegsgeneräle“ tragen, zum Beispiel den des als „Wüstenfuchs“ verklärten Rommel: „Der Name des berühmten Nazi-Generals hängt bis heute an der Rommel-Kaserne in Augustdorf und an der Rommel-Kaserne in Dornstadt. Der Fall Rommel zeigt, wie schwer sich die Bundeswehr bis heute mit dem Spagat aus der Pflege der Tradition der deutschen Streitkräfte und der politischen Sensibilität im Fall von berühmten Nazi-Militärs tut.“ Denn die Tradition der deutschen Streitkräfte ist halt bloß eine bedingt republikanische, wie 2009 dem ARD-Magazin „Kontraste“ interne Ausbildungshandbücher zugespielt wurden, in denen die Wehrmacht noch immer Vorbild war: „Hunderte Wehrmachts-Kriegsgeschichten werden hier dem Bundeswehrsoldaten vorgesetzt – die ihn bei der Ausbildung in ,Kampfstimmung’ bringen sollen. So findet sich darin zum Beispiel der Erlebnisbericht von einem Panzervernichtungstrupp 1944, Zitat: ,Die Panzerfaust schußbereit, lauern wir und verfolgen die Stahlkolosse … Gespannt sehen wir, wie ein Kamerad, die Panzerfaust in der Hand und von Deckung zu Deckung springend, den Panzer ‚angeht’ wie ein Jäger das Wild …Eine riesige Stichflamme und der Koloß brennt lichterloh.’“

„Wie der Herr, so’s G’scherr.“ Volksweisheit

Erst 2005 beschloß die damalige Bundesregierung, die Mölders-Kaserne in der Lüneburger Heide umzutaufen, die nach einem Freiwilligen der Legion Condor und nationalsozialistischen Kriegshelden benannt war, woraufhin es zu Unmutsbekundungen in der Truppe kam und pensionierte Offiziere und Generäle der Bundeswehr eine „Ehrenanzeige“ in der FAZ schalteten: „Er bewies Charakter und Anstand in schwerer Zeit“, und wiederum die Online-„Zeit“ gab einen Hinweis auf diesen Charakter, indem sie den alten Namenspatron über den Vernichtungsfeldzug gegen die UdSSR jubeln ließ: „Ein gewaltiger Krieg ist im Gange, und ich bin stolz darauf, mit meinem Geschwader im Schwerpunkt der Kampfhandlungen eingesetzt zu sein.“ 1995 hatte die Eduard-Dietl-Kaserne in Füssen ihren Namen verloren, denn auch der Hitler-Spezi Dietl war ein Mann von Charakter und Anstand: „Der Frontsoldat weiß, daß es sich um den Schicksalskampf des deutschen Volkes handelt, daß sich die Juden der ganzen Welt zusammengeschlossen haben zur Vernichtung Deutschlands und Europas. (…) Der Krieg ist der unerbittliche Läuterer der Vorsehung. Ich erkläre feierlich: Ich glaube an den Führer!“ Der Beispiele sind viele.

Strukturell „rechts“ sind Armeen, die ja auf dem Prinzip von Befehl und Gehorsam beruhen, freilich sowieso, nur daß in der amerikanischen oder französischen das Hakenkreuz nicht als Traditionssymbol verstanden wird. Daß die große Zeit in der Bundeswehr dann noch nicht vorbei ist, kann nur die überraschen, die die Zivilität der Bundesrepublik überschätzen, denn die „zivile“, demokratische Bundeswehr ist nur so zivil und demokratisch wie das Land, dem sie dient; und da hat sich Sarrazins Blaupause für die rassistische Masterarbeit des Franco A. nun einmal millionenfach verkauft.

